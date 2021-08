La odisea para vacunarse contra el covid en Ibiza

Desde el pasado 26 de junio todos los jóvenes mayores de 16 años de Balears pueden solicitar la vacunación contra el coronavirus. Además también es posible vacunarse sin cita previa cada día hasta las siete de la tarde en el Recinto Ferial de Ibiza. María Sánchez, una joven extremeña que acude a Ibiza para trabajar durante la temporada estival, solicitó la primera dosis de la vacuna como desplazada de su comunidad a principios de julio, sin saber la dificultad que conllevaría.

Y 25 días después de llegar a Ibiza, María Sánchez pudo conseguir su primera dosis de Moderna. Es el tercer verano que la joven extremeña de 22 años acude a Balears en la temporada estival para trabajar dos meses. Al día siguiente de aterrizar en la isla, comenzó a informarse sobre cómo podía solicitar la primera dosis, puesto que desde el pasado 26 de junio todos los jóvenes mayores de 16 años de Balears pueden solicitar la vacuna. Además, desde la página web del Servicio de Salud de Balears, se explica cómo pueden acceder al Plan de Vacunación de las islas los ciudadanos españoles residentes en otras comunidades autónomas del territorio estatal.

«Para poder vacunarse en Balears tan solo tendrá que disponer de un contrato laboral de más de tres meses para trabajar en una empresa con sede en las Illes Balears», leyó la joven en la página web del Servicio de Salud al llegar a la isla, sin saber que tardaría casi un mes en recibir la primera dosis. «Los ciudadanos españoles residentes en otras comunidades autónomas del territorio estatal que se hayan desplazado por un periodo superior a tres meses a las Illes Balears pueden vacunarse siguiendo el Plan de Vacunación, continúa la explicación de la web.

«Antes de nada me informé a través de la web de IBSalut de cómo tenía que proceder, ya que ahí viene todo muy bien explicado. Por ello, acudí al centro de salud de Es Viver, donde me dieron cita para tramitar el cambio de tarjeta sanitaria de Extremadura a Balears», señala la joven. Una vez allí, una trabajadora del centro de salud le proporcionó cita para llevar una serie de documentos veinte días después. «Me dijeron que antes era imposible, puesto que estaban muy saturados», comenta la chica.

«Como leí anteriormente y como me indicaron en el centro de salud, aporté el DNI, el contrato laboral, la tarjeta sanitaria de mi lugar de origen y mi domicilio temporal en Ibiza», informa la joven. «Además, en el centro de salud, me pidieron una declaración jurada de que los datos que aportaba eran correctos», comenta la extremeña.

María Sánchez asegura que «veía necesario insistir en la vacunación porque la cifra de contagios entre jóvenes es cada vez mayor». Además, su comunidad autónoma de origen ya incluyen a los veinteañeros en el Plan de Vacunación estival. Por otro lado, también lamenta que «haya que hacer tanto papeleo cuando realmente quieres vacunarte por responsabilidad social».

Por otro lado, Joan, un joven catalán también de 22 años, no ha podido solicitar la vacunación pese a estar trabajando en Ibiza desde hace diez días. «Estoy dado de alta ya en la Seguridad Social, pero no dispongo del contrato, por lo que no puedo solicitar la vacuna», explica.

Veinte días después de acudir a Es Viver por primera vez, María Sánchez volvió al centro de salud sin saber si sería posible el cambio de tarjeta sanitaria o no. «Al principio tenían problemas para encontrarme en el sistema. De hecho, llegué a pensar en que volvía a mi casa en septiembre sin la vacuna», señala la joven. Sin embargo, la extremeña se llevó una grata sorpresa. «A pesar de tener un contrato de dos meses, conseguí el cambio en la tarjeta sanitaria, por lo que intuyo que tienen cierta flexibilidad en este tema», explica.

La administración del centro de salud le explicó a la joven el proceso para pedir cita: «En dos o tres días ya puedes pedir cita online a través de BitCita», le aseguró una trabajadora. Por ello, al pasar los días indicados, María intentó solicitar la primera dosis de la vacuna, pero la situación se complicó. «La web no me dejaba pedir cita, pero yo ya estaba registrada en el sistema, por lo que decidí llamar por teléfono a Info Covid vacunas para saber qué debía hacer», cuenta la extremeña.

«Desde Info Covid me dijeron que no podía disponer de una cita telefónica para la vacunación porque este caso era únicamente para embarazadas, lactantes y personas que habían pasado la enfermedad. Además, me dijeron que el error era porque no quedaban más citas para esa semana», indica María. Sin embargo, la respuesta no convenció a la joven, por lo que volvió a llamar esa misma tarde. «Tras varias llamadas y días insistiendo a través de la web, conseguí que me dieran cita para vacunarme en el recinto ferial de Ibiza al día siguiente». Según la joven, la odisea para vacunarse mereció la pena, porque por fin está «más cerca de ser inmune y de que acabe la pesadilla de la pandemia».