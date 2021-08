La ola de calor provoca altas temperaturas nocturnas en Ibiza y Formentera

Aunque las Pitiusas no parece que vayan a alcanzar los 40 grados previstos en algunas zonas de Mallorca, no se quedarán lejos. En el interior de Ibiza se alcanzarán los 36 grados mientras que las temperaturas serán un poco más suaves, aunque no demasiado, en la costa, donde rondarán los 25-30 grados, según informa la Aemet de Baleares en su cuenta de Twitter.

Només ha fet començar. 🥵🌡️

Propers dies de temperatures extremadament altes.

Les mínimes que no baixaran dels 25 ºC i les màximes superaran els 40ºC.



⚠️🟠AVÍS TARONJA per temperatures altes a partir de demà dijous.



Dilluns podria arribar el canvi.https://t.co/tae08Odxod pic.twitter.com/t5NtMKKd9q — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 11 de agosto de 2021

A lo largo de la jornada de hoy se han superado los 30 grados en todos los municipios de las Pitiusas. En Sant Antoni se han registrado 32 grados, uno menos que en Vila. Sant Joan ha sido el municipio de Ibiza donde más se han notado los efectos de esta ola de calor, alcanzando los 34 grados. Aunque el récord se ha registrado en la pitiusa menor, con 36 grados de temperatura.

#Menorca

35 Es Mercadal

34 Ciutadella

34 Ciutadella, Cala Galdana

33 Aerop. de Menorca

31 La Mola

#Ibiza-#Formentera

36 Formentera

34 Sant Joan de Labritja

33 Eivissa

33 Aeropuerto de Ibiza

32 Sant Antoni de Portmanyhttps://t.co/jatmxFwobJ — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 11 de agosto de 2021

Si las temperaturas diurnas han sido sofocantes, la noche no dará tregua. Durante esta madrugada y la del jueves al viernes, las temperaturas nocturnas no bajarán de los 26 grados, según informa la Aemet. Para mañana se ha activado la alerta amarilla por altas temperaturas y el viernes se aumentará a nivel naranja de riesgo importante. A partir del sábado bajarán ligeramente las temperaturas, en el caso de las mínimas hasta los 23 y las máximas hasta los 32.

Ante esta situación, la conselleria de Salud y Consumo, a través de la dirección general de Salud Pública y Participación, ha recomendado a los ciudadanos precaución. La población de riesgo, la más vulnerable a los efectos del calor, son las personas mayores (de más de 65 años o que vivan solas o estén enfermas), los bebés y los niños pequeños, las personas con enfermedades crónicas (cardiovasculares, respiratorias, de diabetes u obesidad, entre otras), las personas que trabajan al aire libre y las que practican ejercicio físico intenso en las horas de más calor. También hay que tener especial cuidado con las mascotas.