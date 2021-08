"He pasado el mayor miedo de mi vida", dice la diputada de Podemos de Ibiza que fue seguida por un hombre masturbándose

La diputada de Podemos Gloria Santiago no se piensa callar. La vicepresidenta del Parlament balear ha denunciado sufrir hoy un episodio muy desagradable cuando hacía el Camino de Santiago por un sendero cerca de Navia. Según relata a través de una red social, una hora después de comenzar a recorrer "un camino que estaba absolutamente solo" ha escuchado "algo" y se ha encontrado "con un chaval que tendría unos 30 años" que iba hacia ella. Al verla atemorizada, sigue relatando Santiago, el hombre la tranquilizó diciéndole que solo iba a "mear".

Ella, sigue contando, dio dos o tres pasos hacia adelante y se encontró con una desagradable sorpresa: "Cuando he vuelto a mirar estaba haciéndose una paja delante mía". En ese momento echó a correr con "un miedo tremendo, como si no hubiera mañana". Una de las cosas que ha molestado a la diputada de la formación morada es la respuesta que se encontró cuando llamó al 061 de Asturias: "No tenía ni idea de dónde estaba y me ha dicho que entonces no me podía ayudar, me parece increíble que no se pueda localizar el móvil para saber desde dónde estás llamando". Una llamada que hizo "con un ataque de pánico increíble".

Hoy, en un tramo solitario del Camino de Santiago un tipo me ha perseguido haciéndose una paja. El 061 me ha reñido por ir sola. El problema no soy yo, es el puto depravado que venía detrás. MÁS ALTO HAY QUE DECIRLO? Estoy poniendo una denuncia en la Guardia Civil de Navia. — Gloria Santiago (@gloriasantiagoc) 6 de agosto de 2021

Pero lo que más molestó a Gloria Santiago es que, según relata ella, el 061 le "riñó" por hacer el Camino sola: "Me pregunto con quién iba y le dije que estaba haciendo el Camino sola y me ha reñido, que por qué lo hago sola, que sino he encontrado a nadie para que me acompañe. Aquí hay muchas mujeres que lo están haciendo solas, también hombres, pero las únicas que tenemos miedo somos nosotras", denunciaba, y añadía: "Estoy segura de que ningún tío cuando pasa por una zona despoblada dice, oye, tengo que tener cuidado".

A continuación, sigue relatando Santiago, "voy a poner una denuncia a la Guardia Civil, no va a servir de nada pero que conste y que aumenten el número de denuncias", al tiempo que lanzaba una pregunta a las personas que son capaces de hacer algo como lo que sufrió ella: "Es que sois gilipollas, qué tipo de subnormalidad tenéis en la cabeza, sabéis el miedo que hacéis pasar". Para concluir, la diputada balear pidió "aumentar la vigilancia en el Camino de Santiago": "He pasado el mayor miedo de mi vida". Lo próximo que hará para continuar con su ruta es asegurarse de ir protegida: "Voy a ir a Navia a comprarme una navaja".