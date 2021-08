Verónica Juan, presidenta de Restauración de la Pimef de Ibiza: “¡Estamos en agosto! ¿Ahora llegan las ayudas?”

Falta de planificación, incertidumbre y ayudas covid tardías. Así sigue viviendo el día a día la hostelería según Verónica Juan, presidenta de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de la Pimeef. En una entrevista en The Beach Star, su hotel de la bahía de Sant Antoni, explica que cuando terminen los ERTE se podrá constatar el número real de empresas cerradas a raíz de la crisis económica. Aun así, valora lo aprendido por el sector durante estos meses y se muestra convencida de que sigue teniendo futuro.

¿Cómo va la temporada estas semanas?

La sensación es todavía de incertidumbre por no saber muy bien qué va a pasar en los próximos días en cuanto a las restricciones que establecen los otros gobiernos, no tanto el nuestro. Hablo de las decisiones de Países Bajos, Alemania o Gran Bretaña, que tienen un efecto muy grande en las reservas y en la afluencia de turistas. Creo que la temporada empezó rápido y con un arranque muy positivo, esperemos que dure más de lo que duró la del año pasado. Lo que más nos llama la atención es que después de tantos meses de pandemia sigamos con esta incertidumbre. A mi parecer ha faltado una planificación seria por parte de los organismos internacionales en relación a las bases del transporte y de la actividad turística.

¿Qué se podría haber hecho exactamente?

Sabemos, por ejemplo, que hay un pasaporte covid, pero no para todos, depende de si se forma parte de Schengen o no. Además, Estados Unidos regula de una manera, Inglaterra de otra… Ha faltado que la Organización Mundial del Turismo haya dado un paso hacia delante para afrontar lo que está pasando y una regulación de la UE con los altos estamentos y la OMS. Estamos ante una pandemia internacional y el turismo es internacional, se tendría que haber enfocado esta situación de una manera más global, no a nivel de la UE.

«Estamos ante una pandemia internacional y el turismo es internacional. Se tendría que haber enfocado la situación de una manera global» «Han cerrado muchas empresas, pero la cifra real la sabremos cuando acaben los ERTE»

De hecho, Ibiza cada vez recibe un turismo más diversificado, de más nacionalidades. ¿Vamos por el buen camino?

Ibiza siempre ha estado diversificada, es un destino que tiene muchísimos perfiles: de ocio, deportivo, familiar… Creo que ahora esta diversificación se ha hecho más obvia porque ha faltado la masificación a la que estábamos acostumbrados. Sí es cierto que se han aprovechado los huecos que han dejado algunos lugares emisores y que hay más turistas de otros países. A mí, por ejemplo, me ha llamado la atención la cantidad de franceses que hay, pero tal vez se han notado más por la menor presencia de otras nacionalidades.

¿Esta diversificación es suficiente para suplir la falta de turistas británicos?

No, en Ibiza hay muchísimas camas, muchísimos negocios y no llegamos a los números de 2018 o 2019. No nos olvidemos de que hay zonas que trabajan exclusivamente con los británicos, con negocios orientados especialmente a ellos. Estas zonas lo están pasando mal y también habría que prestarles atención.

¿Hay miedo a que este invierno cierren más empresas? ¿Cómo se puede evitar?

Ahora ya es imposible evitarlo. La palabra ‘miedo’ no me gusta, pero desde Pimeef llevamos meses advirtiendo sobre la situación. De ahí las ayudas, que tantas veces habíamos pedido y que tanto ha tardado el Gobierno central en hacerlas llegar. En Alemania, por ejemplo, enseguida se concedieron ayudas directas que han permitido que la rueda siga girando; aquí se han dedicado a engrasar diferentes piezas, pero no ha habido un planteamiento general. No estoy nada contenta con cómo se ha gestionado esto, sobre todo desde el Gobierno central. Ya han cerrado muchas empresas, pero la cifra real la sabremos cuando se acaben los ERTE, que evitan que algunas empresas mueran del todo. Hasta que no llegue ese momento no se podrá hacer el análisis correspondiente, pero los números de la Seguridad Social ya dejan ver la situación actual. Además, a los negocios que ya han cerrado habrá que sumar los que siguen con la persiana bajada y aguantando con los ERTE pero que no volverán a abrir. Ahí está el quid de la cuestión.

«No estoy nada contenta con la gestión del Gobierno central» «En Alemania enseguida se concedieron ayudas directas que han permitido que la rueda siga girando»

¿Qué puede ocurrir cuando acaben los ERTE?

Cuando llegue, veremos la realidad empresarial que hay en este país. Ahora hay empresas llamadas ‘zombies’ que están sobreviviendo como pueden.

¿La restauración ha sido la cabeza de turco a la hora de fijar las restricciones?

De esta pandemia no solo ha salido perjudicada la restauración, pueden decir lo mismo las agencias de viajes, los gimnasios, las tiendas de ropa, las academias de baile... Ha sufrido toda la sociedad, pero tal vez en nuestro sector es más obvio por tener un consumo diario: yo me tomo un café cada día pero no reservo un billete cada día. Sí es cierto que también hay una repercusión muy grande por la cantidad de gente contratada en la hostelería.

¿Qué ha cambiado el adelanto del cierre a la 1 de la noche?

La diferencia es que ahora la gente se junta antes en la calle. Pero el foco no debe ponerse sólo en el ocio regulado, sino en todo aquello que propicie las reuniones sin mascarilla. Si este virus se propagase únicamente por el contacto físico, lo tendríamos mucho más fácil.

Ahora están a punto de cobrarse las primeras ayudas covid para autónomos pitiusos y ha habido muy pocas solicitudes.

¡Estamos ya en agosto! ¿Ahora llegan las ayudas? Y ha habido poca demanda porque se pusieron unas condiciones tan restrictivas que dejaron fuera a muchos, y todo aquel que esté en Ibiza está afectado por el covid. ¿Una empresa de eventos no puede cobrar las ayudas pero alguien que fabrica alpargatas en Menorca, sí? No tenía lógica, y desde Pimeef lo denunciamos.

Otro de los inconvenientes es la falta de personal. ¿Una escuela de hostelería en la isla sería una solución?

Llevamos años pidiendo una Escuela Superior de Hostelería, es algo básico para dignificar el sector y que haya una formación reglada en Ibiza, proveer a la juventud que vive aquí de un futuro profesional dentro de la hostelería y cursar los estudios aquí. Hay mucha gente que no puede permitirse estudiar fuera. Y esta escuela serviría para cubrir la falta endémica de profesionales en el sector. Además, tenemos a mucho trabajador temporal que es internacional y que ya no viene por los problemas que ocasiona el covid. Ahora estamos viendo que hay establecimientos que tienen que cerrar por el aumento de contagios entre el personal, pero para el ahora no hay una solución posible en este sentido.

¿Qué ha ganado el sector durante estos meses?

Cada uno tendrá su propia respuesta, pero a nivel personal destaco la capacidad de adaptación que tenemos. Hemos luchado y tenemos que estar orgullosos.

Recientemente se presentó en Ibiza la federación balear de restauración de CAEB, con ABRE dentro. ¿Qué opinión le merece?

Les deseo toda la suerte, pero desde Pimeef preferimos mantener un perfil más independiente respecto a lo que se decida en Mallorca, centrándonos como siempre en autónomos y las pequeñas empresas.

Y desde Pimeef Restauración, ¿cómo se plantean el futuro?

Esperamos seguir ayudando a nuestros asociados y a todo aquel que lo necesite, como siempre. Nuestra razón de ser es avanzar con ellos. Hay varios proyectos en marcha y hemos crecido en el número de socios. Quiero agradecerlo, porque es señal de la confianza que siguen depositando los negocios de restauración en Pimeef, cuyo personal ha hecho un trabajo encomiable. Y nuestra idea es seguir creciendo. Afrontamos el futuro con ilusión, responsabilidad y muchísimas ganas de seguir trabajando.