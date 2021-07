El sindicato CSIF denuncia que la empresa pública responsable de los controles sanitarios en los puertos y aeropuertos de las islas ha hecho trabajar a personal que debería haber estado en cuarentena al ser contactos estrechos de casos positivos de coronavirus detectados en la propia plantilla, pese al riesgo de que ahora estos trabajadores puedan ser también positivos de covid y contagien a los viajeros a su llegada a Baleares.

«Nos preocupa que los mismos controladores de la entrada y trasiego de viajeros puedan transmitir ellos mismos la enfermedad a los viajeros que pasan por sus controles sin ser conscientes de ello», alertó ayer en una nota el sindicato CSIF, que ha denunciado los «graves» hechos a la Inspección Provincial de Trabajo.

Según la denuncia presentada, pese a que la empresa pública Gestión Sanitaria y Assistencia (GSAIB) dependiente de Salud y responsable en los últimos meses del control de la covid en los puertos y aeropuertos de Baleares tuvo conocimiento de casos positivos entre sus trabajadores, no informó al resto, a pesar de que, según denuncia el sindicato, entre el resto de trabajadores algunos mantuvieron contacto con los contagiados tanto durante como fuera de la jornada laboral. Al no habérseles informado, no habrían podido hacerse la prueba diagnóstica ni guardar la cuarentena como establecen los protocolos.

Por ello, el secretario de acción sindical del CSIF, Mateu García, presentó una denuncia el pasado día 23 a la Inspección de Trabajo contra la empresa pública GSAIB. En ella, el sindicato expone que algunos trabajadores de los controles han caído enfermos de covid y que la empresa no lo ha comunicado ni al comité de empresa, ni al comité de seguridad y salud ni al resto de trabajadores «pese al riesgo de contagio y de los pasajeros que controlan».

«Como por las anteriores experiencias sabemos que harán caso omiso a nuestra denuncia, poniendo en riesgo a los propios trabajadores de la empresa y a los viajeros, notificamos que procedemos a interponer denuncia ante la Inspencción de Trabajo y de la Seguridad Social ante, a nuestro entender, esta grave situación», explica el sindicato.

Según explica el CSIF, la empresa asegura que no hay trabajadores en dicha situación y que «son acusaciones graves y sin pruebas», pero apunta a que «intenta en vez de solucionarlo acallar dicha situación». De hecho, según explica el sindicato, la empresa rechazó ayer mismo convocar el Comité de Seguridad y Salud para evaluar la situación y tomar las medidas preventivas.

Denuncias anteriores

«Desde el CSIF entendemos que el Comité de Seguridad y Salud y el Servicio de Prevención del Govern son los competentes para investigar y adoptar las medidas preventivas o correctoras para que siguiendo las instrucciones sanitarias se apliquen las mismas (confinamiento, bajas, grupos burbuja, etc)», reclama el sindicato, denunciando que «es incongruente que los trabajadores del control sanitario de puertos y aeropuerto controlen la entrada de pasajeros y los mismos estén expuestos sin tener conocimiento de dicha circunstancia». «Responsabilizamos de cualquier daño que pueda acaecer a los trabajadores a GSAIB, a su gerente y en su caso a las autoridades políticas superiores», advierten.

El pasado mes de marzo el sindicato CSIF ya presentó dos denuncias a Inspección de Trabajo por la situación de los trabajadores de los controles sanitarios de puertos y aeropuertos. En ella el sindicato denunciaba el incumplimiento de las jornadas laborales con jornadas partidas e incumpliendo el descanso entre jornadas, por lo que hablan de «jornadas ilegales esclavistas».