Sara Ramón Roselló, consellera de Cultura: «Ésta tiene que ser la legislatura de mejorar el patrimonio de Ibiza»

La pandemia ha golpeado fuerte a la cultura. ¿Qué medidas ha tomado el Consell de Ibiza para tratar de paliar los daños al sector y apoyarlo en unos momentos tan duros?

Llevábamos ocho meses en el gobierno cuando estalló la pandemia y, de repente, nos encontramos con que todo se paró. En ese momento, como nos reclamó el sector, lo que hicimos en lugar de anular la programación que teníamos fue posponerla a finales de año con la idea de que la repercusión no fuera tan negativa. Además, pusimos en marcha la plataforma digital ‘Ibiza Cultural’, una herramienta que en ese momento nos sirvió para ofrecer una programación online. Por tanto, durante los meses de confinamiento estricto seguimos contratando músicos, monologuistas, cuentacuentos…y desde que se empezaron a flexibilizar las medidas hemos ido programando constantemente eventos, siempre cumpliendo los protocolos y apostando por los artistas y grupos locales. Nunca hemos dejado de programar y reprogramar, si era necesario. Ha sido un trabajo titánico para el personal del departamento, que ha hecho un gran esfuerzo. Siempre hemos escuchado las propuestas del sector a la hora de tomar todas estas medidas.

Hablemos también de las ayudas económicas.

El año pasado sacamos una línea de ayudas por importe de 100.000 euros para autónomos, microempresas y pequeñas empresas del ámbito cultural de la isla para paliar los efectos de la crisis derivada del covid. No se agotó la dotación económica, por eso ahora hemos sacado otra línea por importe de 150.000 euros que abarca proyectos culturales que se hicieron desde 2019. También estamos trabajando en diseñar unas ayudas que nos demanda el sector, que serían de carácter plurianual y dirigidas a impulsar proyectos culturales no finalizados. Las bases ya se están elaborando, me gustaría sacar esta línea dentro de este año.

¿Es fluida la relación con el sector?

En noviembre del año pasado reactivamos el Consell de les Arts, que no se reunía desde 2015. Fue una primera toma de contacto con representantes de todos los ámbitos culturales. Ese encuentro lo hicimos a través de Zoom. Ahora nos estamos reuniendo sectorialmente. Hemos mantenido ya dos encuentros, uno fue con la Associació de Músics d’Ibiza. La otra reunión fue con el sector del teatro amateur de la isla y de allí salió la idea de recuperar para finales de este año el ciclo ‘Pedro Cañestro’, que permitirá a los grupos teatrales locales tener su escaparate.

La Associació de Músics d’Ibiza se quejó el año pasado de que los Premis Vuit d’Agost 2021 no les tuviesen en cuenta. Sé que se reunieron para abordar este tema. ¿Llegaron a algún acuerdo en ese sentido?

La asociación me hizo llegar hace tiempo la propuesta de crear un premio para la música y nos reunimos, fuera del ámbito del Consell de les Arts, para tratar el tema. Acordamos que no se incluiría dentro del Premis Vuit d’Agost, si no que sería un premio aparte, porque tiene suficiente entidad para ello. También decidimos que fuera la propia asociación de músicos quien formulara la propuesta y que nosotros la dotaríamos de presupuesto para 2022. En principio el premio sería de 6.000 euros y cabría la posibilidad de editar un disco o de programar conciertos, pero eso está por definir.

En 2020, en plena pandemia, tocó reinventarse, y en lugar de Nits de Tànit, tuvimos Nits de la Terra en el Recinto Ferial. Este año se ha recuperado el ciclo en la antigua Comandancia Militar aunque parece que su conselleria ha ampliado la oferta porque en esta edición, además de música, tenemos danza.

Nits de Tànit sigue estando centrado en músicas del mundo, pero nos interesaba abrir el abanico incluyendo otras propuestas culturales y abarcando, además de artistas internacionales y nacionales, oferta más local. El año pasado tuvimos a la mallorquina Maika Makovski y este año tenemos a Antonio Márquez, que es un embajador de nuestra isla fuera. Nos hacía especial ilusión que cerrara su ciclo como bailarín en la isla.

Hemos hablado hasta ahora de iniciativas que nacieron en pasadas legislaturas. ¿Está trabajando su conselleria en algún proyecto novedoso dentro de la programación cultural?

Nos gustaría mucho, y al Consell de les Arts también, crear una feria bienal del arte. Nuestra idea es que el año que viene o el siguiente se pueda celebrar la primera edición. Es ahora mismo nuestro proyecto más ambicioso. En esta feria confluirían todos los sectores culturales: artes plásticas, música, teatro...e incluso las empresas vinculadas a estos ámbitos. La idea es empezar esta legislatura en el municipio de Ibiza, en el Recinto Ferial, para luego ir creciendo.

Al comienzo de legislatura señaló como uno de sus principales retos potenciar mucho más el patrimonio material e inmaterial de Ibiza. ¿Han cambiado las prioridades en este escenario de pandemia?

Las prioridades no han cambiado. Creo que ésta tiene que ser la legislatura de mejorar el patrimonio o, por lo menos, de sentar las bases para hacerlo. Considero que el patrimonio es muy importe para nosotros y las nuevas generaciones, pero también como atractivo para ofrecerle al turista. Es un potencial que en Ibiza tenemos y que a lo mejor no está lo suficientemente explotado. Creo que se ha trabajado en ello, pero siempre queda mucho por hacer en este ámbito. Mi principal meta en esta legislatura es dar un paso de gigante en este sentido y que se note una mejora en el patrimonio de Ibiza.

¿Qué mejoras en el patrimonio se han llevado a cabo hasta ahora?

Uno de los aspectos en los que hemos trabajado es en el mantenimiento general. Hemos empezado por lo básico, con la rehabilitación y restauración de señalítica, porque se llevaba sin hacer desde 2016. Se han hecho intervenciones a más de 75 señales . También hemos trabajado en el mantenimiento de nuestros bienes patrimoniales. Se restauraron las aspas del Molí des Porxet, en Puig des Molins, el molino de Puig d’en Valls se ha pintado, se han invertido más de 80.000 euros en la adecuación y mejoras del espacio cultural de ses Païsses de Cala d’Hort, también se han hecho intervenciones en el museo de Can Ros. Después, a través de líneas de ayudas, hemos trabajado en la conservación de patrimonio privado o de otras instituciones.

En total, ¿cuánto presupuesto pueden haber dedicado a Patrimonio en estos dos años?

Yo diría que 1.200.000 euros. Cuando llegamos ampliamos una ayuda que había para que se pudieran acabar proyectos que se habían iniciado ,como el de la Torre de Ca n’Espatleta, y sacamos otra línea para proyectos de restauración y mantenimiento de Bienes de Interés Cultural (BIC). Estas ayudas se han destinado, por ejemplo, a las obras de restauración de la torre de Can Pere Mosson, que están a punto de terminar. También se arreglaron la torre la iglesia de Sant Antoni y la cueva de Santa Agnès, y los trabajos en la Torre de Can Curt están muy avanzados. Además hemos invertido en patrimonio eclesiástico. También hemos invertido mucho en digitalización, creo que más de 40.000 euros. Se ha hecho un trabajo que llevaba años sin hacerse de digitalización de documentos originales y de fotografías del Archivo de Imagen y Sonido. También hemos sacado dos líneas de ayudas para colaborar con el Ayuntamiento de Ibiza en la digitalización de los documentos del Arxiu Històric d’Ibiza i Formentera.

¿Y en qué iniciativas está trabajando su conselleria en lo que se refiere a patrimonio inmaterial?

Para nosotros mantener el patrimonio inmaterial es muy importante, porque es algo muy frágil. El próximo pleno se aprobará ya el Consell Asesor de Patrimonio Inmaterial y acabamos de sacar unas becas de investigación y cuatro de las que se han concedido son para catalogar el patrimonio inmaterial.

¿En qué punto se encuentra el proyecto del centro de cultura y patrimonio inmaterial que quieren hacer en el hipódromo de Sant Rafel?

Además del mantenimiento, la otra línea en la que estamos trabajando es la de crear un producto cultural de patrimonio para el turismo y para nosotros. En este apartado teníamos varios proyectos, uno de ellos es este centro de Cultura y Patrimonio Inmaterial en el hipódromo de Sant Rafel que hemos llamado ‘Ses nou rodades’, y que se ha consensuado con la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Ibiza. El anteproyecto ya está listo y ahora mismo los servicios técnicos están trabajando en los pliegos para ya licitar el proyecto ejecutivo. El centro no será una realidad esta legislatura.

¿Qué hay de proyectos como el centro de interpretación de los restos arqueológicos que se hallaron en s’Olivera?

Ahora mismo está en proceso de licitación lo que es la parte arquitectónica que cubrirá todo lo que se museizará. Esta parte, a la que se han destinado 350.000 euros, se finalizará durante esta legislatura. Al mismo tiempo, estamos trabajando en un convenio con el Ayuntamiento de Santa Eulària, porque esta administración tiene allí un molino y un safareig, para que todo esté dentro del mismo conjunto. Al fin y al cabo, esto será un centro de interpretación de cómo ha ido evolucionando el mundo agrario. Una vez se firme el convenio, se encargará ya el proyecto museológico.

Y el centro de interpretación de sa Caleta, ¿para cuándo?

Es una asignatura pendiente totalmente. El proyecto ejecutivo y los pliegos técnicos están en Contratación para ya licitar las obras, pero seguimos pendientes de las licencias del Govern para la valla que tiene que perimetrar este espacio. Creo que vamos por buen camino para desenrocar esto y poder licitar estos trabajos. Nos gustaría que el proyecto viera la luz esta legislatura.

¿Será una realidad esta legislatura el Museo del Mar?

El proyecto ejecutivo ya lo tenemos y vamos a hacer los pliegos técnicos para la contratación de la parte arquitectónica del edificio de aa Riba. Pienso que las obras se iniciarán a principio del año que viene. Después está el proyecto museológico del exterior y hemos encargado el proyecto de la parte flotante, en el muro, donde estarían las embarcaciones tradicionales. Esto es un proyecto a largo plazo, en el que colaboran varias instituciones, están Autoritat Portuària y Govern, y que se verá por fases.

¿Está satisfecha con el presupuesto que tiene su conselleria?

De momento, hemos adaptado siempre los presupuestos a los proyectos que hemos tenido. Creo que Cultura tiene un buen presupuesto. Ahora, si queremos apostar por la feria bienal del arte y llevar a cabo otras iniciativas habrá que ampliarlo.

«La apuesta del Consell por la educación de 0 a 3 años sigue en pie»

La institución está valorando la gratuidad de sus ‘escoletes’ o ampliar las bonificaciones

Uno de los compromisos pendientes de este mandato es lograr la gratuidad de las escoletes del Consell según el nivel de renta. ¿Qué pasos se han dado para que esto sea una realidad?

Hay trabas técnicas que estamos estudiando. El compromiso político del Consell de apostar por la educación de 0 a 3 años sigue estando. Lo hemos demostrado. Desde el departamento se sacó el año pasado una línea de 257.000 euros destinada a sostener centros educativos infantiles homologados y no homologados. Probablemente sin esta ayuda muchas guarderías habrían cerrado puertas a raíz de la pandemia. Lo que urgía entonces es que no cerraran centros y que no se perdieran plazas, porque de 0 a 3 años hay mucha demanda en Ibiza y hay necesidad de crear más plazas, pero eso es competencia del Govern.

Volviendo al tema de las escoletes del Consell, ¿qué opciones se están barajando?

Estamos estudiando varias vías, la gratuidad o ampliar las bonificaciones que ya se dan desde Servicios Sociales. Técnicamente tenemos que ver qué es lo más viable, porque en Educación, al no tener competencia directa, no es fácil.

Hablando de otros temas educativos, con la Escola d’Art de Ibiza, su conselleria tiene algún proyecto entre manos...

Queremos potenciar oficios artesanales y estamos trabajando en un convenio con la Escola d’Art para hacer talleres de mestre d’aixa y de navajas. No pudimos hacerlo durante la pandemia, pero estamos trabajando para ver si se puede llevar a cabo el próximo curso. La Escola d’Art pondría la infraestructura y nosotros colaboraríamos con el profesorado.