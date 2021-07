La situación en Cuba lleva al ex Orishas Yotuel a cancelar su actuación en Ibiza en Sueños de Libertad

El público de Sueños de Libertad se quedará con las ganas de asistir en primicia al estreno en directo del nuevo proyecto de Yotuel Romero, excomponente de Orishas.

El artista cubano, que tenía previsto actuar el 23 julio en el muelle comercial de Ibiza, anunció el pasado jueves en sus redes sociales que cancela su participación en el festival. El motivo: la situación que se está viviendo en Cuba, donde cientos de ciudadanos se han lanzado a la calle para protestar contra el gobierno del país ante la falta de alimentos y de vacunas contra el covid en medio de una crisis económica que se ha agravado con la pandemia. «Sé que me dedico a la música y que ésta es mi forma de generar ingresos después de una pandemia que nos golpeó a todos. Pero hoy mi pueblo sufre y junto a él sufrimos todos. Ya vendrán momentos para festejar, ahora es momento de luchar junto a ellos por la #libertad #patriayvida #soscuba #cubalibre. Espero lo entiendan y me disculpen». Ese es el contenido del post que subió a su perfil de Instagram.

Sueños de Libertad se queda así sin uno de los conciertos que más expectación había creado entre el público de la isla, que había bailado como nunca con Yotuel y sus ex compañeros de Orishas cuando el popular grupo cubano actuó en este mismo festival en 2018. Estaba previsto que el compositor, cantante y actor presentara en Ibiza su nuevo trabajo, ‘Patria y vida’, que es el título de uno de los temas del álbum y que se ha convertido también en el lema de las movilizaciones que se están sucediendo en Cuba contra el Ejecutivo del país, en respuesta al eslogan oficial, ‘Patria y muerte’.

En su concierto, que era el plato fuerte de la jornada inaugural de Sueños de Libertad, que se llevará a cabo los días 23 y 24, estaba previsto que participara la artista Beatriz Luengo, su pareja, y que sonaran algunos clásicos de Orishas.

La noticia de que Yotuel se descolgaba del cartel del festival pilló por sorpresa tanto a los seguidores del artista como al propio director de Sueños de Libertad, Adrián Rodríguez. Según explicó ayer, se enteró el jueves a través de las redes sociales de Yotuel y se puso inmediatamente en contacto con su mánager para pedirle explicaciones. «Me dijo que estando la situación como está en Cuba, le parecía feo hacer un concierto. Puedo entender lo de Cuba, pero las cosas no se hacen así, no se puede dejar a un festival tirado ochos días antes», lamentó. Rodríguez explicó que está buscando una banda sustituta y pidió comprensión al público del festival. «Espero que la gente lo entienda, la organización de esta edición está siendo una locura con cambios continuos debido a los protocolos sanitarios que hay que seguir», señaló.

Horas después de las declaraciones de su director, el festival confirmó la cancelación de la actuación de Yotuel a través de sus redes sociales. El contenido de su comunicado era el siguiente: "Yotuel Romero no actuará en Sueños de Libertad. El artista cubano canceló por decisión propia, y sin avisar a la organización del festival, su participación debido a la tensa situación política y social que vive su país. Lamentamos la decisión de Yotuel, pero Sueños de Libertad sigue adelante porque este año más que nunca tenemos que volver a disfrutar. Inmediatamente nos hemos puesto a buscar un artista o banda que pueda sumarse al cartel. No queda mucho margen, pero vamos a intentar darle una alegría inesperada al público de la isla, que se merece muchísimo el regreso de la música en directo. Es nuestro quinto aniversario y estamos poniendo toda la carne en la parrilla para que las personas que vengan al puerto de Ibiza vuelvan a casa el próximo fin de semana con una sensación especial en el cuerpo".

Público sentado

El público de Sueños de Libertad, que se celebrará el próximo 23 y 24 de julio en el puerto de Eivissa, tendrá que estar sentado en mesas y llevar mascarilla para moverse por el recinto y cuando no esté consumiendo. Así lo confirmó ayer la organización del festival a través de un comunicado en el que explicó que la normativa autonómica actual no permite que los asistentes estén de pie durante los conciertos. Con mesas y sillas, los organizadores convertirán el muelle comercial en una gran terraza con servicio de bar. Se permitirá un máximo de doce personas por mesa y que dos de ellas accedan a la zona de consumo. Al entrar al festival, se tomará la temperatura a los asistentes. A pesar de las restricciones, la organización de Sueños de Libertad señaló que se no se va a «instalar en la queja». «Tantas horas de trabajo y esfuerzo no serán en balde. Sueños de Libertad solo quería dar alegrías tras año y medio de mucho sufrimiento, también en el sector cultural», añadió.

Love of Lesbian, que actuará el día 24, es el cabeza de cartel de esta edición, que contará también con Muchachito, Ana Tijoux, Martín Bruhn, Billy Flamingos y Sr. Cardona.