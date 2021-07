La Federación Hotelera de Ibiza y Formentera asume que mientras el hotel puente esté lleno y el Govern balear no ponga en marcha otro, los turistas que se contagien de covid deberán guardar cuarentena en su establecimiento turístico. «La mayoría de los hoteleros entienden y manejan la situación lo mejor que pueden», asegura el gerente de la Federación Hotelera, Manuel Sendino, que indica que «algún caso» ha habido de que el hotel tenga que asumir la cuarentena de su cliente por falta de capacidad del hotel puente. «No es plato de gusto para nadie, pero la gente lo entiende», indica Sendino, al tiempo que agrega lo siguiente: «El problema no es que te guste o no, sino que hay que dar una solución práctica y real».

Diversas fuentes apuntan que hay hoteleros molestos con el hecho de que el Govern se había comprometido a dar cobertura a todos los turistas que dieran positivo y que ahora, cuando el hotel para contagiados de Platja d’en Bossa está lleno, deja el problema en manos de los empresarios turísticos, al menos hasta que active el segundo hotel puente.

Sendino admite que el debate sobre quién debe hacerse cargo de este coste es «un tema opinable», que, en todo caso, «depende de la contratación». Según ha podido saber este diario, hay turistas que viajan con un seguro para cubrir estas cuestiones. «Todo el mundo opera bajo condiciones covid. Si viajas sabes que te puedes contagiar y tienes que preguntar antes, y si yo tengo un hotel también debo saber que el cliente se puede contagiar. La Administración se ha hecho cargo, pero puede hacerlo hasta un punto. Si los contagios se disparan, tampoco puede hacerlo. No se puede hacer cargo nadie», resalta el gerente de la Federación Hotelera.