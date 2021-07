Los resultados de las pruebas covid realizadas después de la fiesta piloto en el Hard Rock Hotel Ibiza concluyen que no hubo ningún contagio por covid. El evento se celebró el pasado viernes 25 de junio y reunió a 1.263 personas, la mayoría eran profesionales esenciales con la pauta completa de vacunación y, de este total, 393 se sometieron a un test de antígenos previo. Los datos se obtienen diez días después de la prueba piloto y tras un seguimiento realizado por la empresa especializada en seguridad sanitaria en entornos lúdicos Emergency Staff a los asistentes, que suponían un 31,1 por ciento del total.

Este seguimiento de los que se sometieron a la prueba ha consistido en el envío de un correo en el que debían responder si habían experimentado algún cambio en su estado de salud. Los resultados obtenidos han sido satisfactorios, informa la organización, la asociación Ocio de Ibiza. Ante los satisfactorios resultados, los organizadores recuerdan que se trata de una prueba piloto y no de un ensayo clínico, por este motivo, el seguimiento más estricto se ha llevado a cabo entre los asistentes que no tenían la doble pauta de vacunación. Desde Ocio de Ibiza consideran que este ensayo muestra que es seguro abrir las discotecas, si se cumplen todas los protocolos de seguridad sanitaria. “Los resultados demuestran que la prueba piloto ha sido todo un éxito y que se puede disfrutar de un ocio seguro. Hemos demostrado que éste es el camino a seguir para que por fin pueda abrir la oferta reglada de ocio y para que se pueda llevar a cabo un seguimiento de las personas en caso de que se produzca algún brote, lo contrario de lo que estamos viendo en las fiestas ilegales, donde no se puede identificar a los asistentes y además se convierten en auténticos focos de contagio”, explica José Luis Benítez, gerente de la asociación.

Así, Benítez se muestra esperanzado por la apertura del ocio el próximo 26 de julio, tal y como ha anunciado el Govern. “Nuestro objetivo es cumplir las condiciones que nos exija el Govern y tendrá nuestro apoyo. Sabemos que el ocio reglado siempre será más seguro que las fiestas ilegales y los botellones”, añade. El gerente aprovecha además para hacer un llamamiento a la población a participar en el proceso de vacunación porque “está demostrado que la gravedad de los casos es menor entre la población vacunada y los efectos también son pequeños. Por responsabilidad y por interés general es importante que la mayoría de la población se vacune”, concluye.

La prueba piloto fue impulsada por la Asociación Ocio de Ibiza en colaboración con Hard Rock Hotel Ibiza y con la autorización del Govern. Entre las condiciones acordadas figuraban la obligación de llevar mascarilla durante todo el evento, que solo podía quitarse para beber, y la necesidad de acotar espacios de barra y zona de baile. Asimismo, todos los asistentes debían notificar antes de acceder al recinto si estaban vacunados, si disponían de una PCR negativa o si habían pasado el coronavirus. El público invitado que no cumplía con alguno de estos tres requisitos pasó un test de antígenos en un lugar habilitado en el propio hotel.