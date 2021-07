El Govern reabre el centro de día de Can Raspalls tras no detectar nuevos contagios

El centro de día de Can Raspalls, en Sant Jordi, se puso en funcionamiento el pasado sábado, 3 de julio, después de diez días de parón. Como confirmó ayer la conselleria balear de Bienestar Social, este servicio destinado a personas con discapacidad, que tuvo que cerrar temporalmente a partir del 23 de junio, cuando se detectó un positivo entre sus trabajadores, ha podido reabrir tras confirmar con PCR que no había nuevos contagios ni entre sus profesionales ni entre sus usuarios, cerca de una veintena, que tuvieron que permanecer diez días en cuarentena en sus casas con seguimiento telefónico por parte de los profesionales sanitarios de Atención Primaria.

La trabajadora que dio positivo en coronavirus, según detalló el pasado 25 de junio la consellera balear de Bienestar Social, Fina Santiago, es una de las personas que trabajan en este servicio que se ha negado a vacunarse contra el covid, aunque se le ha ofrecido esta posibilidad desde el pasado mes de diciembre. En total, en la residencia y centro de día de Can Raspalls el 26 por ciento de sus trabajadores han optado por no recibir las dosis de vacuna contra este virus. Esa es la cifra que hace algo más de una semana aportó Fina Santiago, y, al parecer, ese porcentaje no ha variado en estos días ni un ápice. A pesar del incidente que obligó a cerrar diez días el centro de día de Can Raspalls, de las críticas de la asociación de familiares de personas con discapacidad Sa Colometa y de estar al cuidado de grandes dependientes y personas de alto riesgo, ninguno de los profesionales que se habían negado hasta ahora a inocularse la vacuna ha cambiado de opinión y se ha puesto el antídoto. Así lo confirmó ayer Bienestar Social, que el 25 de junio también aportó el dato de que el 97 por ciento de los usuarios del centro de día y de la residencia de Can Raspalls están inmunizados con las dos dosis de vacuna.

Desde la asociación Sa Colometa, que fue quien denunció que se había tenido que cerrar el centro de día de Can Raspalls, reclamaron en ese momento que «el Govern extreme las medidas para que no se vuelva a repetir esta situación».