Joan Garriga: «La pandemia nos ha hecho darnos cuenta de la necesidad de contacto y de afectos»

En la charla que ofrecerá mañana en Santa Eulària Joan Garriga explicará cómo lograr el bienestar en las relaciones familiares uEl psicólogo impartirá el fin de semana un taller de constelaciones familiares

‘Decir sí a la vida: Retos y extravíos existenciales’ es el título del encuentro de mañana y el nombre de un libro que publicará próximamente con Destino.

Sí, lo de mañana será un anticipo de este libro, ‘Decir sí a la vida’, que sacaré en septiembre. Trataremos un conjunto de ideas acerca de esta actitud de asentimiento a la vida porque lo que me encuentro como terapeuta cuando acompaño o trabajo con personas es que casi siempre en algún lugar de su biografía o de su historia familiar ocurrieron hechos que no pudieron ser aceptados en profundidad, por ejemplo, un aborto, la enfermedad de un hijo o una separación. La idea es que en todo sistema familiar hay hechos que son grandes bendiciones, que han hecho avanzar y progresar la vida, y hay otros que han golpeado con dolor y adversidad al sistema o a las personas y entonces se hace muy difícil hacer el proceso para asentir. Lo que quiero transmitir es que podemos atravesar estos procesos para no quedarnos en posiciones de sufrimiento, que es lo que suele ocurrir. Decía el filósofo Emil Cioran que a la mayoría de la gente nos falta la audacia de sufrir para dejar de sufrir.

¿Se centrará en esta charla en las relaciones familiares?

Sí, hablaremos mucho de lo que sucede en las familias porque decir este ‘sí a la vida’ tiene una gran afectación sobre todo en el ámbito y los vínculos familiares. Por ejemplo, las familias que mejor han llevado estos tiempos difíciles son aquellas en las que cada quién está en el lugar que le corresponde. En ese caso, la danza relacional entre ellos tiende más al bienestar que a la desdicha. Cuando el padre es más hijo de su madre que marido de su mujer o cuando, pongamos por caso, la mujer no siente tanta energía de vida porque perdió a su madre cuando era pequeña y los hijos, en ese caso, se preocupan más por sus progenitores, ahí es cuando empiezan los enredos en las familias. La charla se centrará en aclarar cómo lograr el bienestar en las relaciones y en las familias y explicar qué induce y contribuye a que sean problemáticas.

¿Qué es lo más importante para tener una buena relación de pareja y de familia?

Una de las claves más importantes ya la he dicho, que cada quién esté en el lugar que le corresponde. La otra es que no haya habitaciones cerradas con llave que no se puedan explorar dentro de la familia. Por ejemplo, este padre que parece más el hijo de su madre que marido de su mujer a lo mejor resulta que su padre era alcohólico y no puede hacer todo el proceso para integrar estas cosas. Por eso lo que ayuda mucho es que estén curadas las heridas tanto en las familias de origen como en las propias. Lo que ayuda también es que haya un adecuado intercambio entre el dar y el recibir de manera que entre los adultos este intercambio tienda a un balance equilibrado. En el caso de los hijos tiene que haber un desequilibrio entre grandes y pequeños, porque estos tienen que recibir y no pueden responder en la misma medida, ya cuando crezcan y sean adultos lo devolverán a la vida o a sus propios hijos. Son ideas muy elementales que en realidad son el tronco del trabajo de constelaciones familiares.

¿Cómo definiría en pocas palabras este método, del que usted es un experto?

Es una metodología terapéutica en la que de manera escénica se representan los vínculos para que se puedan comprender las dinámicas que mantienen los problemas y cómo reestructurarlas para que la persona interiorice movimientos de solución y de vida. Las constelaciones familiares están basadas en una serie de ideas, que son los órdenes del amor, y vendrían a decir que cuando se cumplen estos órdenes, el amor que habitualmente se da en las familias crece en la dirección del bienestar y no en la del malestar.

¿Hasta qué punto puede marcarnos la historia de nuestros antepasados?

Se han hecho estudios en ratones en los que se les ha dado a oler un aroma y luego se les ha aplicado una descarga eléctrica con lo que se ha producido un condicionamiento estímulo-respuesta en el que el olor se ha asociado con un respuesta traumática de parálisis, de pánico. Los hijos, los nietos, los bisnietos y tataranietos de esos ratones que fueron condicionados cuando huelen este olor entran también en pánico. Entonces, por lo menos, en estos pequeños mamíferos se ha demostrado experimentalmente que experiencias vividas por los tatarabuelos pueden guardar resonancias con experiencias vividas cuatro o cinco generaciones después. Hoy en día la mayoría de la gente en el ámbito de la psicología aceptaría que no solo nos afecta nuestra propia biografía personal sino aquello que le sucedió a nuestros abuelos y nuestros padres. Conviene esclarecer estas cosas y liberarlas, porque, a veces, una persona, sin darse cuenta, está imitando los destinos o las experiencias que le sucedieron, por ejemplo, a su abuela.

¿Algunas de las claves que ofrece en su nuevo libro se podrían aplicar para hacer frente a periodos de incertidumbre como el que ha provocado la pandemia?

No es un libro que haya concebido para decir cosas que puedan ser útiles en este proceso pandémico, aunque creo que es relevante porque mucha gente durante la pandemia se ha enfrentado a situaciones no queridas. Creo que quien lea esta obra encontrará un poco de paz y de esperanza y saldrá de situaciones de mucha frustración porque en definitiva tampoco sabemos bien por dónde vienen los regalos, que a veces están envueltos en forma de adversidad.

¿Qué regalos podría esconder la pandemia y el confinamiento?

Por ejemplo, la idea de que se puede vivir de una manera más simple y sobria. También creo que algo positivo de esta situación es que se han revalorizado los vínculos. Nos hemos dado cuenta de la necesidad de contacto y de la importancia de los afectos, de pertenecer, como yo lo llamo, a redes seguras de amor. En realidad, no solo ocurre esto con experiencias como la pandemia, cuando la vida nos golpea se manifiesta con más fuerza la necesidad de contar con grupos significativos donde sentirnos apoyados y queridos. Esto lo digo sin ánimo simplificador, porque obviamente la gente que está en el umbral de la pobreza tiene que hacer frente a situaciones muy difíciles, pero a las personas que no se encuentran en esa posición a veces nos viene bien adelgazar un poquito para darnos cuenta de que en realidad no necesitamos tanto de muchas cosas que normalmente consideramos perentorias.