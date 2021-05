PxE se desmarca del gobierno de Sant Antoni sobre la nueva organización de Urbanismo

Torres votó en contra, ayer en la comisión informativa de los asuntos del pleno del jueves, que la nueva estructura de Urbanismo se incorporase en el orden del día por la vía de urgencia. Sin embargo, PP y Ciudadanos sacaron adelante la propuesta (que se debata en el pleno del jueves por urgencia) gracias al voto favorable del representante de Unidas Podemos, Fernando Gómez. Al igual que Proposta per Ibiza, el grupo PSOE-Reinicia también votó en contra.

Posteriormente, al abordar el fondo del asunto, el primer teniente de alcalde también votó en contra de la propuesta. En este caso, el portavoz de Unidas Podemos se abstuvo. El sentido del voto en las comisiones informativas puede variar en el pleno.

El primer teniente de alcalde explicó a este diario que votó en contra de la inclusión de este punto en el orden del día del pleno del jueves tras haber advertido al alcalde de que «un asunto de este calado no podía llevarse por la vía de urgencia». Torres argumenta que el expediente se empezó a tramitar el pasado día 14 y el domingo aún se incorporaban documentos. «Considero que debería haber más margen para consensuarlo», indica el representante de PxE, que justifica que, luego, por «coherencia», por su oposición a que este asunto se llevase al pleno del jueves de urgencia, votó en contra del contenido de la propuesta. Torres rehusó pronunciarse sobre cuál es su posición con respecto a la reorganización del departamento de Urbanismo que plantea el alcalde y apuntó que aún no ha decidido qué votará en el pleno. «Hay que estudiarlo bien y ver si esta propuesta es buena o no para Sant Antoni», se limitó a decir.

Esta es la primera vez que uno de los grupos del tripartito de centro derecha rompe la unidad de voto en un asunto que afecta directamente a la acción de gobierno. Anteriormente, Torres se desmarcó de sus socios de gobierno en la votación sobre el tráfico de ferris en el puerto (en defensa de que se prohíba), pero al principio de este mandato pactaron que sobre este tema cada uno tendría libertad para decidir lo que considerara.

Por su parte, el portavoz de Unidad Podemos, Fernando Gómez, justificó que votó a favor de la urgencia de la propuesta (lo que inclinó la balanza en favor del interés de PP y Ciudadanos) para no obstaculizar el funcionamiento del Ayuntamiento. «Siempre decimos que la burocracia pone bastantes palos a las ruedas para que nosotros pongamos más», dijo Gómez, que aclaró que, en ningún caso eso quiere decir que su grupo apoyará en el pleno la propuesta del alcalde. Sin el apoyo o al menos la abstención de Torres o los concejales de los dos grupos de la oposición la propuesta no saldrá adelante.

Fernando Gómez admite que el hecho de que Torres se haya desmarcado en la primera votación «no da mucha confianza» y asegura que se reunirá antes del pleno con todos los grupos para conocer los detalles de la propuesta.