Cierra el Centro de Visitantes de ses Salines en el vigésimo aniversario del Parque Natural

El ‘cuartel general’ del parque permanece clausurado desde el mes de octubre, debido a la incapacidad de las cuatro partes implicadas (Govern, Ayuntamiento, Consell y Obispado) en ponerse de acuerdo para redactar un nuevo convenio para mantener en funcionamiento el centro.

La vigencia del anterior convenio, impulsado bajo el mandato de Pepita Costa como consellera insular de Cultura (2011-2015), ha expirado, pero por falta de impulso desde las partes no hay aún previsión de cuándo se suscribirá el nuevo acuerdo y, por tanto, tampoco se sabe cuándo reabrirá el Centro de Visitantes, instalado en la iglesia de Sant Francesc.

Es más: según explicó a este diario la conselleria de Medio Ambiente del Govern balear (administración competente en la gestión de los parques naturales de las islas), lo más seguro es que ya no se vaya a reabrir este centro y se tenga que buscar otro local para reubicar todo el material ahora instalado en él.

«No se va a renovar el convenio. Por nuestra parte no habría problema, pero por lo visto el Consell y el Ayuntamiento de Sant Josep no se han entendido. Se está buscando otro lugar para ubicar el centro de interpretación», afirmó un portavoz oficial de la conselleria balear al ser preguntado al respecto.

Por su parte, el Consell de Ibiza, a través de su director insular de Turismo, Juan Miguel Costa, aseguró que también por su parte «hay predisposición total» para reactivar el asunto, pero afirmó estar pendiente de que «el Govern coordine» las gestiones para dar una salida a la situación.

«Nosotros pondremos el dinero que corresponda, pero el que ha de coordinarlo es el Govern balear», señaló Costa.

Al parecer, la conselleria había propuesto como alternativa trasladar el Centro de Visitantes al edificio restaurado en sa Caleta inicialmente previsto para crear un museo sobre el yacimiento fenicio. «No lo acabamos de ver», opinó Costa, en alusión a este emplazamiento para ubicar el centro de visitantes de ses Salines.

El motivo por el cual el convenio anterior no puede renovarse es porque «la Fundación Turística, uno de los integrantes, ya no existe porque se extinguió».

El pago del mantenimiento

El Obispado de Ibiza y Formentera, por su parte, tampoco tiene inconveniente en firmar un nuevo convenio que permita reabrir el centro de Sant Francesc, según aseguró el administrador diocesano, Vicent Ribas.

«Hemos enviado una carta al Ibanat y hemos hablado con el presidente del Consell y el alcalde de Sant Josep para que digan si les interesa continuar con el centro abierto y para decidir cómo se ha de hacer», afirmó.

Ribas recalcó que no hay ningún problema por su parte en firmar un nuevo convenio, pero destacó que el Obispado no quiere hacerse cargo del mantenimiento y gestión del centro de visitantes. En concreto, aludió a los gastos del vigilante, la limpieza, la alarma o los extintores, temas que deberían ser asumidos por la Administración. Vicent Ribas aclaró que la cuantía del alquiler no sería el problema. «Se trata de hablar y ponerse de acuerdo en cómo han de hacerse las cosas», reiteró.

Todas las partes están de acuerdo en renovar el convenio, pero nadie ha dado el primer paso para hacerlo

También el Ayuntamiento de Sant Josep está totalmente dispuesto a reabrir, según afirmó el propio administrador diocesano.

El centro de visitantes ha permanecido funcionando hasta el pasado mes de octubre. Incluso durante la pandemia los monitores del Parque Natural atendían visitas a la puerta de la iglesia, para mantener las medidas de seguridad y distancia.

Técnicos de medio ambiente han confirmado que «hay muchas llamadas de guías turísticos que nos están preguntando cuándo abriremos, porque existe mucho interés por visitar ses Salines y conocer sus valores naturales, pero nos vemos obligados a decir que no se sabe nada».