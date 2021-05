Recomiendan a los hoteleros de Ibiza que cobren por adelantado a los turoperadores

La pandemia ha dejado temblando las finanzas del sector turístico y no son pocas las grandes aerolíneas o agencias de viajes que han empezado a soltar lastre, bien en forma de severas regulaciones de empleo o evaporándose de algunos destinos. Alicia Reina, presidenta en Balears de la Asociación de Directores y Directivos de Hoteles de España, se teme lo peor: que se repita lo sucedido con Thomas Cook, cuya quiebra fue un varapalo para numerosos hoteleros pitiusos.

«Con la que está cayendo -alerta Reina- van a caer turoperadores. Puede repetirse la historia de Thomas Cook. Todo aquel que no cobre por anticipado las reservas de turoperación, o al menos cobre cuando llegue el cliente, lo va a pasar muy mal». Reina considera que los turoperadores (TTOO) «están muy tocados». A los empresarios que jueguen esta temporada mayoritariamente la baza de la turoperación les aconseja no poner todos los huevos en el mismo cesto: «Cuidado -subraya esta directora de hotel- con la proporción que se les da a los turoperadores y el crédito que se les concede. Son tiempos en los que hay que decidir. Es lógico que ahora el TTOO no pueda pagar anticipadamente, pero al menos se les debe exigir cobrar por cada turista que llegue al alojamiento».

Reconoce, eso sí, que a un alojamiento grande, con 300 habitaciones o más, no le queda más remedio que recurrir a la turoperación, «porque sólo con venta directa es muy difícil llegar a tener ventas importantes». «Mi consejo: que den el menor crédito posible y que diversifiquen lo máximo», añade.

Afortunadamente, cada vez hay menos hoteles que exclusivamente dependen de los TTOO: « Ya no dejamos toda la distribución en sus manos. Hemos introducido cambios tecnológicos en los últimos años para poder vender nosotros directa o indirectamente (OTA como Booking) desde los hoteles».

Alicia Reina: «Mi consejo: que los hoteleros den el menor crédito posible a los turoperadores»

Además, tras el veto británico a incluirnos en el semáforo verde, «el sector ha lanzado una serie de campañas para intentar suplir su hueco», para lo que se ha dirigido a los países que tienen restricciones más débiles, como Holanda». El turoperador TUI, el más importante para Ibiza, ya ha cancelado hasta el 6 de junio todos sus viajes a estas islas. Jet2 ya los aplazó hasta el 24 de junio hace un mes.

«Perdido mayo y con un junio que tiene poco color», Reina considera que la temporada «será parecida a la del año pasado: hasta julio no se podrá trabajar bien». La única diferencia con 2020 «es que entonces no había vacuna». Será similar incluso en las estrategias que desarrollarán algunos países para que sus ciudadanos hagan turismo doméstico, es decir, no salgan de sus fronteras, advierte Reina: «Tanto Reino Unido como Alemania e Italia harán todo lo posible, como en 2020, para que se queden de vacaciones en sus respectivos países». De hecho, Turespaña avisa en un reciente informe que «para este verano se espera un fuerte incremento del turismo doméstico en el Reino Unido, incluso superior al registrado el pasado verano».

Buena «tendencia de fondo»

Respecto a las expectativas para la temporada tras el palo británico, José Antonio Roselló, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), toma prestado un concepto de la bolsa para describir la situación: «Una cosa es la tendencia de fondo y otra cuál es la realidad. La tendencia de fondo es buena: hay ansias de viajar, incluso en el Reino Unido, pero esa tendencia no se puede manifestar debido a la situación política e institucional».

Una de esas trabas procede del Reino Unido, su veto a incluir a estas islas en el listado de países a los que se puede viajar casi sin restricciones: «Pero también juega un papel importante la deficiente política del Gobierno español, que se queda atrás respecto a otros gobiernos.

Portugal, Italia o Grecia empiezan a abrirse al turismo. Sus ejecutivos son más conscientes de la importancia de este sector. Hay países que han implementado medidas singulares de vacunación a su sector hotelero, como Grecia, Turquía, Croacia o Malta».

Son, a su juicio, estados «que nos llevan la delantera», aunque Ibiza cuenta con la ventaja de tener una mejor estructura turística: «Algo arañarán, algún daño harán pues van por delante, pero estamos a tiempo de que no sea tan grave, de paliarlo». Y ahí entra en juego la vacunación, aspecto en el que critica al Gobierno duramente: «Está dando un ejemplo nefasto de gestión de la pandemia al levantar el estado de alarma y dejar a las autonomías a su suerte. Eso nos puede jugar muy en contra». Y el Govern balear, si bien «hace una labor meritoria, empieza a dar signos, como el español, de flaqueza, especialmente por no haber presionado lo suficiente al Ejecutivo central, que empieza a ser un desastre».

Encomendados al embajador del Reino Unido

El vicepresidente de la CAEB confía en que el Reino Unido «distinga por regiones» cuando vuelva a elaborar su listado de países en semáforo verde: «Creo que la visita del embajador británico, Hugh Elliot, a la isla a finales de abril ha podido ser importante en ese sentido. Seguro que ha trasladado cuál es nuestra situación y el esfuerzo que se hace aquí para controlar la pandemia». José Antonio Roselló cree que en la decisión del Gobierno británico hubo «política». «No me fío -afirma- de sus decisiones desde el punto de vista sanitario». Por eso hará falta «un toque de alta política» para crear una especie de corredor sanitario entre Reino Unido y las Pitiusas.