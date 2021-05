Una detenida en Ibiza por no usar mascarilla y agredir a un agente denuncia abuso

Una mujer que fue arrestada por la Policía Local de Ibiza por no querer ponerse la mascarilla y agredir a un agente, según la información que remitió ayer el Ayuntamiento, asegura que sí se la puso y que en ningún caso agredió al policía.

Según la información del Ayuntamiento, el pasado viernes, a las 12.30 horas, la Policía Local detuvo a una mujer de 36 años por un delito de desobediencia y resistencia. «Fue el jueves, no el viernes, y tengo 34 años, no 36», matizó la mujer. Treinta y seis, eso sí, son las horas que la mujer dijo que pasó en el calabozo.

El Ayuntamiento explicó que la mujer iba por la calle hablando con el móvil sin la mascarilla puesta, motivo por el cual los agentes le llamaron la atención. «En realidad estaba haciendo footing con mi perrita chihuahua y no llevaba mascarilla, pero cuando los agentes me pararon me la puse», dijo ayer la mujer, que llamó a Diario de Ibiza para contar lo que «realmente pasó». Según ella, le pidieron el DNI y como no lo tenía pidió permiso para ir a su casa a por él, pero no la dejaron. «Me esposaron y me llevaron al calabozo», relató.

«La detenida respondió sin ponerse la mascarilla», señaló por su parte el Ayuntamiento. «Los agentes le pidieron en varias ocasiones que se pusiera la máscara y se identificara, puesto que iban a proponerla para sanción, pero ella proseguía su marcha sin detenerse», indicó el Ayuntamiento. «Los agentes insistieron en que se pusiera la mascarilla y finalmente la mujer respondió agrediendo al agente, por lo que se procedió a su detención», añadió el Ayuntamiento. «Fue un claro abuso policial, me sentí acosada y muy maltratada», criticó la mujer, que será juzgada por la presunta comisión de los delitos de desobediencia y resistencia.

Por otra parte, el Ayuntamiento informó también de que Policía Local de Ibiza levantó durante el fin de semana 33 actas por, presuntamente, infringir las restricciones de movilidad en horario nocturno, es decir, entre las 23 horas y las 6. Diez de estas actas fueron levantadas durante la madrugada del sábado y 13 en la madrugada del domingo al lunes.