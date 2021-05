Estela Terrer, enfermera del Centro de Salud de Ibiza: «En tiempo de pandemia es más difícil dejar de fumar»

«Mucha gente que había dejado de fumar, ha vuelto. Y muchos han aumentado el consumo de tabaco», afirma Estela Terrer, enfermera del centro de salud de Vila, que en estos momentos imparte allí un taller de deshabituación tabáquica que cuenta con cinco usuarios. El confinamiento, primero, y la complicada situación económica y emocional, después, han convertido el dejar de fumar en algo aún más complicado, por si no lo fuera ya suficiente.

Terrer señala que con el confinamiento acudió gente a las consultas que quería aprovechar para desterrar el tabaco de sus vidas, sin embargo, la gran mayoría no lo han abandonado. «Es verdad que tenemos un par de pacientes que me han sorprendido gratamente», explica la enfermera. No sólo dejaron de fumar sino que, además, desarrollaron estilos de vida más saludables, haciendo «ejercicio físico a través de blogs y vídeos». «Son polos opuestos», comenta la enfermera, que reconoce, sin embargo, que estos últimos, aunque suponen el «lado positivo» del confinamiento, «son muy minoritarios».

Terrer explica que el hecho de que se financie la medicación que ayuda a dejar de fumar ha favorecido que gente que quería dejarlo haya recurrido a los sanitarios de sus centros de salud para aumentar las posibilidades de lograrlo. «Ahora, con la situación actual, es más difícil dejar de fumar», reconoce la enfermera, que apunta directamente a la ansiedad y el estrés que genera el difícil momento que está pasando la gran mayoría de la gente. En las sesiones, destaca, ven personas que lo están pasando realmente mal. «Fatal», apunta, recordando a una mujer que hace unos días confesó en una de las sesiones que le va mal el negocio y que estaba fumando «mucho más». «Esta semana, sin ir más lejos, una mujer estaba llorando porque no pueden abrir su negocio», explica Terrer, que insiste en la ansiedad y el estrés que están suponiendo estas situaciones.

Algunos pacientes aprovecharon el confinamiento para decir adiós al tabaco, pero pocos lo consiguieron

En una situación como la actual intentan motivar a los usuarios para que «cambien el chip» y aprovechen que los lugares están cerrados «para hacer más ejercicio» y adoptar rutinas más saludables que les ayuden a dejar de lado el tabaco. «Se trata de convertir lo negativo en positivo», señala la enfermera, contenta de las ganas con las que los pacientes acuden a las sesiones del centro de salud de Vila. Allí hacen actividades como ejercicios de relajación, ver y analizar vídeos de Elsa Punset y ejercicios como el árbol de la vida, en el que los participantes destacan sus logros, lo que les ayuda a afrontar el reto de dejar de fumar.

«En estas consultas en grupo se mantiene la distancia de seguridad, todo el mundo va con mascarilla y está todo abierto»

Desde el Área de Salud pitiusa destacaron que cinco de las ocho personas que participan en el taller del centro de salud de Sant Josep lo han logrado. «El 62,5%», recalcaron. La consulta grupal, atendida por la enfermera Lorena Montero, comenzó el pasado 24 de febrero, y, una vez acabado el taller, a las personas que ya han dejado de fumar «se les hará un seguimiento telefónico a los tres, seis, nueve y doce meses».

«En estas consultas en grupo se mantiene la distancia de seguridad, todo el mundo va con mascarilla y está todo abierto», detalla Estela Terrer. El programa consiste en una consulta grupal a la semana durante dos meses y una última pasados quince días, detallan desde el Área de Salud, y señalan que ésta no es la única opción que tienen quienes se planteen dejar de fumar. También está, recuerdan, «la intervención breve del médico» para quienes no contemplan en ese momento inscribirse en el programa avanzado o intensivo. Éste último, además, se puede hacer de forma individual o en grupo.

Terrer recomienda a quienes se planteen abandonar el tabaco que acudan a su centro de salud para pedir ayuda. Aunque reconoce que es un proceso «complicado» que requiere «fuerza de voluntad», insiste en que «el tabaco perjudica a todos y para todo».