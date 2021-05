Los casos de covid en Ibiza y Formentera bajan a 106 y suben a diez los hospitalizados

Este descenso corresponde a casos leves o asintomáticos, porque la cifra de personas hospitalizadas con coronavirus se incrementó en los dos últimos días pasando de los nueve notificados el pasado sábado, hasta los diez de ayer. En total hay siete pacientes ingresados en planta, uno más que el 1 de mayo, de los que seis se encuentran en Can Misses y uno en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Además, hay otras tres personas que son atendidas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Can Misses.

El Área de Salud de Ibiza y Formentera destacó ayer que los nueve pacientes que están ingresados por covid en Can Misses se están recuperando de sus secuelas pero ya no tienen el virus activo y, por ello, ya no están aislados. Al único que quedaba positivo en SARS-CoV-2 ingresado en la planta de Medicina Interna F el viernes pasado se le retiró el aislamiento al comprobar en las pruebas el resultado negativo por covid.

Desde marzo del año pasado hasta ayer 907 personas han sido hospitalizadas en Can Misses, de las que 804 ya se han curado, es decir, nueve de cada diez.

Los dos nuevos contagios detectados por el Laboratorio de Microbiología de Can Misses, ambos en la isla de Ibiza, se registraron el sábado. El domingo, día en el que solo se llevaron a cabo pruebas urgentes, no se notificaron nuevos casos.

En total, hay 96 personas (94 en Ibiza y dos en Formentera) que están en sus domicilios en estado leve o asintomático con control y seguimiento por parte de los profesionales de Atención Primaria. Son ocho personas menos que el pasado sábado, lo que representa una caída del 7,6 por ciento.

También desciende la cifra de profesionales sanitarios en vigilancia activa que pasa de los siete registrados el viernes a los cuatro contabilizados ayer, ninguno de ellos positivo. El Área de Salud de Ibiza y Formentera cumple así 28 días sin profesionales positivos.

La incidencia del coronavirus en la isla de Ibiza a catorce días se sitúa en 41,92 casos por cada cien mil habitantes mientras que la de Formentera permanece a cero. El municipio con una incidencia más alta es Santa Eulària con 49,98 casos.

La cifra de casos de covid notificados desde el inicio de la pandemia se eleva a 59.239

Según las cifras facilitadas ayer por la conselleria balear de Salud, este fin de semana en Balears se detectaron 61 nuevos contagios, 19 de ellos el pasado domingo. De esta forma, la cifra de casos de covid notificados desde el inicio de la pandemia se eleva a 59.239. Salud también actualizó la cifra de fallecidos con covid al informar ayer de dos fallecimientos ocurridos el pasado marzo, con lo que en Balears el número de víctimas mortales asciende a 823 personas.

De las 995 personas con coronavirus que en estos momentos hay en la comunidad, según la última actualización del Govern, 48 están ingresadas en planta y 25 en UCI. Atención Primaria ha dado de alta en las últimas horas a 64 personas que ya han superado la enfermedad y ocho pacientes han salido de los centros hospitalarios de las islas.