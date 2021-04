Los empresarios reclaman a Negueruela que se prorrogue la ayuda de 1.500 euros al mes

Sobre esta demanda, Negueruela, que ayer por la tarde se reunió con los presidentes de las principales asociaciones de la Pimeef, se limitó a decir que «hay que mirarlo», pero acto seguido advirtió de que ahora «lo más importante para el Govern» es poner en marcha la ayuda estatal financiada con fondos europeos de 855 millones de euros para Balears. El conseller resalto que «el objetivo es sacar esta línea de ayuda lo antes posible» y, pese a apuntar la intención de dar «liquidez» a las empresas para «arrancar», en referencia a la temporada turística, no supo concretar cuándo será posible. En este sentido, Negueruela dijo que, aunque aún no ha ingresado el dinero el Gobierno central, es «el momento de redactar la convocatoria».

LA PROPUESTA La Pimeef pide la ayuda de 1.500€ al mes mientras haya restricciones El presidente de la Pimeef pidió a Negueruela que se prorrogue la ayuda mensual de 1.500 euros a bares, restaurantes y gimnasios (la convocatoria era de enero a marzo) «mientras se mantengan las restricciones». De momento, abril y mayo.

LA POLÉMICA Negueruela: «No se toman las decisiones para todos hablando con una isla» Negueruela defiende que «no se toman las decisiones (sobre restricciones) para todos hablando con el sector de una isla [Mallorca]». «No quiero que se tenga esta sensación. Todo el mundo debe sentirse escuchado», indicó el conseller.

Alfonso Rojo destacó que cuando esta ayuda llegue a las empresas tendrá «un efecto multiplicador» porque va «a permitir pagar deudas y poner en marcha a las empresas». «Este dinero se va a mover muy rápido. Lo necesitamos para bombear sangre a las venas de las empresas», añadió.

El presidente de la Pimeef se mostró comprensivo con el Govern en relación a las medidas acordadas hace una semana pese a las críticas de los últimos días de los empresarios y la propia patronal que preside. «Pedimos al Govern que contemple la realidad de nuestra isla, pero entendemos su postura, que debe gobernar para todos en general, no a golpe de bisturí porque cuando se ha hecho ha salido mal».

Dicho esto, Rojo aseguró que como representante de los empresarios asociados a la Pimeef le toca el papel de «poli malo» y «dar golpes en la mesa y pataletas» porque, aunque las decisiones son «por el bien común, no son buenas para nuestra isla y negocios». En este sentido, dijo que hay empresas «al borde de la quiebra, sobre todo las que más sufren por las restricciones». «Lo que más quema es la incertidumbre», dijo.

El conseller destacó que «no se toman las decisiones para todos hablando con el sector de una isla [Mallorca], básicamente porque [las medidas] no fueron aceptadas en ninguna». «No quiero que se tenga esta sensación», subrayó, al tiempo que reconoció que «todo el mundo debe sentirse escuchado». En este punto, Negueruela indicó que intentará que no se produzcan filtraciones del contenido de las negociaciones en la Mesa de diálogo social para que «todo el mundo se sienta partícipe» y no se entere de las cosas a través de los medios de comunicación, como sucedió con las últimas medidas adoptadas. Alfonso Rojo se lo reprochó.

Negueruela insistió en que los criterios que se aplican para decidir las restricciones son «sanitarios», con el objetivo principal de «proteger a las personas y salvar vidas».

Negueruela: «Estamos en la fase final»

El conseller reconoce que hay «tensiones» pero defiende que hay «diálogo y consenso» con el Consell

Pese a las críticas del Consell de Ibiza por la falta de diálogo por parte del Govern balear para decidir las últimas medidas en la isla, el conseller balear de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, defendió que «durante todos estos meses ha existido un marco de cogobernanza en el que las medidas se han consensuado y aprobado por todos». «Creo que estamos en la fase final y lo que ha funcionado todos estos meses, hay que mantenerlo», añadió, al tiempo que reconoció que «en un momento crítico como este» hay «tensiones».

Negueruela reiteró que las decisiones se basan en criterios sanitarios y que «se intentan ajustar en cada isla, a veces, la mayoría, con consenso y otras con matices de algún sector». «Todos compartimos los mismos objetivos y estrategias y el diálogo ha sido fluido, como siempre», señaló el conseller y portavoz del Govern, que destacó a renglón seguido que «la presidenta [Francina Armengol] ha mantenido más reuniones con los presidentes de los consells que todas las que se habían hecho en la historia».