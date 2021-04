La discoteca Amnesia anuncia una gran fiesta en Londres

La discoteca ibicenca Amnesia ha anunciado una gran fiesta en Londres prevista para el 3 de septiembre.

El evento tendrá lugar en The Drumsheds London (un gran espacio polivalente que permite eventos en interior y exterior) de la capital en colaboración con Pyramid y Do Not Sleep.

Amnesia presenta así Pyramid, una fiesta que durará todo el día y toda la noche (empieza a las 12) y que contará con una configuración de doble escenario, tanto interior como exterior (al aire libre), en un esfuerzo por llevar Ibiza a Londres por primera vez desde su evento agotado en Printworks en 2019.

El cartel

El cartel cuenta con actuaciones como Ricardo Villalobos, Honey Dijon y otros invitados. La parte interior del evento será presentada por el nativo de Ibiza Do Not Sleep y en el interior actuarán Ilario Alicante, Richy Ahmed, Marco Faraone, Sidney Charles b2b Prunk y Ray Mono.

Los organizadores del evento pretenden hacer de este espectáculo la emoción que se vive en los famosos 'openings' ibicencos y que tantos británicos conocen.

Las entradas salen a la venta a partir de unos 40 euros.