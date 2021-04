La mitad de las enfermeras de Ibiza sufren ansiedad debido a la pandemia

En el informe han participado 107 profesionales de las Pitiusas. Esto supone aproximadamente el 13% de las enfermeras entrevistadas para el estudio, porcentaje que se corresponde con el de enfermeras de Ibiza y Formentera respecto al total de Balears, explica Jesús Molina Mula, director científico de Satse-Cidefib y responsable del estudio. «Respecto a la ansiedad no hay mucha diferencia entre los resultados objetivos en las Pitiusas y el general de Baleares», comenta Molina, conocedor de la sanidad pitiusa, ya que trabajó como enfermero en el Hospital Can Misses alrededor de nueve años.

Sí la hay, en cambio, en cuanto a las que en el último año han presentado síntomas de depresión: un 14,6% en las Pitiusas, casi seis puntos por debajo del resultado de Balears, que se sitúa en un 20%. El responsable del estudio que evalúa las consecuencias psicológicas de la pandemia entre el personal de enfermería considera que esta diferencia puede deberse a que en algunos momentos la situación en las Pitiusas ha sido «más relajada» que en Mallorca. Antes de la tercera ola, matiza: «El impacto de ésta ha sido muy grande en Ibiza, ha sido particularmente duro, incluso se tuvieron que ocupar zonas del viejo hospital y pedir ayuda a las demás islas». Según el estudio, la depresión en este colectivo ha aumentado en quince puntos en los últimos siete meses.

Si bien estos últimos meses han sido especialmente duros en Ibiza, las olas anteriores no tuvieron tanto impacto

También se ha incrementado el estrés postraumático, algo que las enfermeras de las Pitiusas sufren en menor medida que las del resto de Balears. En el total de la Comunitat presentan síntomas de estrés postraumático el 88,2% de las enfermeras, mientras que en Ibiza son el 68,6%. «Hay veinte puntos de diferencia», comenta Molina, que insiste en que eso puede deberse a que, si bien estos últimos meses han sido especialmente duros en Ibiza, las olas anteriores no tuvieron tanto impacto.

Los autores del estudio explican que tanto la ansiedad, como la depresión y el estrés postraumático afectan más a quienes llevan entre diez y 30 años de experiencia. En el caso de la ansiedad, Molina detalla que aumenta tras dos meses seguidos trabajando con pacientes Covid. Precisamente por esto una de las cosas que reclaman es que haya «rotaciones» de las profesionales para que alternen ese trabajo con estar en otras unidades o puestos.

Alejarse un mes de la pandemia

Alejarse de la atención al coronavirus un mes «automáticamente disminuye el agotamiento emocional, la despersonalización y el estrés postraumático hasta cinco puntos». El informe considera que no deberían estar más de tres o cuatro meses seguidos en primera línea de atención al coronavirus.

El estudio recalca que la atención a pacientes con covid ha provocado «que aumenten los niveles de agotamiento emocional», algo que afirman padecer la mitad exacta de las enfermeras de Ibiza. Molina recuerda que durante este año los sanitarios han hecho más horas de las que les tocaban, y han tenido que suspender sus vacaciones debido a la pandemia y que eso no ha tenido ninguna recompensa como, por ejemplo, acabar con la eventualidad de los contratos de la mayoría de las enfermeras. «La precariedad se debe corregir», apunta el director del estudio, que destaca que «cerca del 70% de estas profesionales no están satisfechas con la gestión que se ha hecho de la pandemia». El 30% de las enfermeras confiesan en el estudio que han tenido miedo de contagiar a sus familias. «El 5% se fueron de sus casas para evitarlo y un 30% se hubieran ido pero no podían», concluye Molina.