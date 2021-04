Los planes de taxis estacionales de los municipios de Ibiza, que preveían la movilización de 400 vehículos durante el verano a partir del 15 de mayo, han quedado suspendidos ante la falta de demanda y de llegada de turistas a corto plazo. No obstante, queda la puerta abierta a conceder las licencias que se consideren necesarias, más adelante, en función de las previsiones en la llegada de visitantes.

Así se acordó ayer en la reunión telemática, convocada por el Consell de Ibiza, con las distintas asociaciones del sector y los representantes de los cinco ayuntamientos. El conseller de Transportes, Javier Torres, propuso crear una mesa de seguimiento para estudiar, cada dos semanas, «si se dan las condiciones necesarias y se ve que hacen falta más licencias estacionales», según informó a este diario tras el encuentro.

«Hay mucha incertidumbre y no se puede saber si vendrá mucho turismo o no», subrayó, «pero debemos prever cualquier escenario posible y saber qué podremos hacer».

Salida laboral

En este sentido, en la reunión se planteó la viabilidad jurídica de que los ayuntamientos redacten «un plan exprés» que les permita poner en marcha, con una tramitación urgente, los taxis estacionales que se crean necesarios en función de las reservas y el número de vuelos previstos.

Torres se muestra así favorable a facilitar una salida laboral, en caso de existir la demanda, «a todos los centenares de familias que el año pasado se quedaron sin trabajar y que deberían buscarse una alternativa si no salen las licencias estaciones». De igual manera, apunta que si el sector no dispone de la oferta necesaria, «se agravaría el problema del intrusismo», además de perjudicar la imagen de Ibiza como destino turístico «si no se encuentra un servicio bien organizado».

Respecto a los taxis estacionales que permitiría cada ayuntamiento, Torres defiende que debería consensuarse un porcentaje unitario y en proporción a la oferta y demanda de los años previos a la pandemia.

El Consell propone al Govern que cada licencia de VTC cumpla con un número de trabajadores fijos

Por su parte, el presidente de la Federación Insular del Taxi de Ibiza (Fitie), Toni Riera, puso sobre la mesa que los «planes exprés» de los ayuntamientos deberían aplicarse «si existe una demanda alta y continuada en el tiempo». «La licencia y poner en marcha un taxi estacional cuesta muchísimo dinero, por lo que puede tener sentido si se confirma que va a venir mucha gente en julio y en agosto, y no solo porque parezca que ha llegado mucha gente en un fin de semana».

Llegada de VTC

La reunión telemática convocada ayer por el Consell también puso de manifiesto la preocupación del sector del taxi por la llegada de Vehículo Turismo con Conductor (VTC), después de que una sentencia del Tribunal Supremo permita desbloquear hasta 526 licencias que el Consell en su momento. De momento, ya se han concedido 30 autorizaciones, recurridas por la Fitie.

El conseller de Transportes recordó que este «problema sobrevenido» se debe a «una legislación autonómica y nacional que se hizo mal en 2014-2015». Torres detalló las propuestas que el Consell ha planteado para la nueva regulación de las VTC que prepara el Govern balear, de cara a evitar que «muchas de estas licencias que podrían llegar desistan de seguir adelante o cumplan con unos requisitos para competir en igualdad de condiciones».

Entre otras medidas, el Consell reclama que las licencias administrativas no puedan venderse, para evitar así movimientos especulativos, que las empresas cumplan con un número de trabajadores fijos por cada VTC o con un porcentaje mínimo de vehículos eléctricos en su flota.

Planificación: Viabilidad jurídica de los planes de estacionales

Los ayuntamientos deben estudiar cómo redactar los planes exprés de taxis estacionales acortando los plazos burocráticos, en caso de que se multiplique la demanda. De momento, algunos de ellos indican que es jurídicamente viable por la tramitación de urgencia.

legislación

Requisitos para la nueva regulación de las VTC

El Consell de Eivissa ha pedido al Govern balear que, en la regulación que prepara para las VTC, impida que las empresas puedan vender las licencias administrativas que acaban de recibir, con el fin de evitar movimientos especulativos con las nuevas solicitudes.