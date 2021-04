La experiencia clínica de Love of Lesbian, el concierto ante 5.000 personas que el grupo de Santi Balmes ofreció el pasado 27 de marzo en Barcelona, sin distancias, con mascarillas y previo test de antígenos, una iniciativa pionera en Europa que impactó de modo positivo en la prensa mundial, quiere probarse en Mallorca. La idea es reunir a 2.000 personas en un aforo al aire libre, el próximo mes de mayo, aunque todo pasa por la autorización de la presidenta del Govern, Francina Armengol, con quienes los organizadores quieren reunirse lo antes posible.

«Sin voluntad política no habrá concierto, y la única que puede autorizar esta actuación, que tendrá la misma seguridad que el ofrecido por Love of Lesbian en Barcelona, es Armengol», señala el responsable de la Associació Manangelment Musical, Àngel Pujol, impulsor de esta actuación.

La plataforma Festivales para la Cultura Segura, que fue la encargada de organizar el concierto de Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi, ya ha ofrecido «todos sus conocimientos» para montar este concierto en la isla. «Quieren que la experiencia de aquel concierto no se quede en una anécdota y que se extienda por buena parte de la geografía nacional, demostrando una vez más que la cultura es segura. Lo más difícil ya está hecho, porque lo complicado era hacer el primero. Se ha creado un manual de estilo y de lo que se trata ahora es de aplicarlo, con rigor. Ya hay varias empresas interesadas para el concierto de Mallorca, pero necesitamos que el Govern nos diga qué aforo nos permite. No buscamos negocio en todo esto, ni ninguna subvención, sino demostrar que un concierto se puede hacer sin que haya ningún contagio entre los espectadores», explica Pujol.

El protagonista del concierto será un único grupo, cuyo nombre se dará a conocer en cuanto el Govern autorice la actuación. «Tenemos una empresa médica dispuesta a realizar las pruebas de antígenos, con rigor, como ocurrió en Barcelona», subraya el promotor, que confía en el civismo de los espectadores y en la respuesta que tendrá esta iniciativa en la isla: «Seguro que venderemos las entradas en unas horas».

Los impulsores del concierto de Love of Lesbian en Barcelona han celebrado aquella prueba piloto al suponer «un ejemplo de unidad del sector de la música en directo, de la comunidad científica, y de administraciones y patrocinadores comprometidos» en buscar soluciones y metodologías que permitan volver a programar conciertos masivos.