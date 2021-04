La mediática Carmen Lomana salió ayer en defensa de su amigo Micky Molina tras su detención por parte de la Guardia Civil el pasado miércoles por la noche en el aeropuerto de Ibiza. El actor fue arrestado por alteración grave del orden público tras negarse a pasar el control anticovid e increpar a los agentes.

Lomana, colaboradora del programa 'Fin de semana' en la Cope, defendía ayer con entusiasmo a su amigo, aunque los conductores del programa tuvieron que 'corregirle' en un par de ocasiones.

La coleccionista de moda afirmó que Micky Molina "es una persona buenísima pero gestiona muy mal su vida y a veces hace tonterías que le crean mala fama". "Me parece exagerado que le hayan llevado al calabozo por no llevar mascarilla", a lo que los periodistas de 'Fin de semana' le respondieron que a pesar de que parezca exagerado es la ley y lo último que se debe hacer si no se está de acuerdo con ella es enfrentarse a los agentes que trabajan para que se cumpla la normativa.

Lomana no se quedó ahí y opinó: "Es que esto parece la Unión Soviética en la época del comunismo. En París llevan más tiempo encerrados y tienen menos covid".

A la espera de juicio

La noche del miércoles, tras el altercado con la Guardia Civil en Ibiza, Micky Molina acabó en el calabozo, donde pasó la noche, y al final quedó en libertad el jueves tras comparecer ante el juzgado de guardia de Ibiza, el de Instrucción número 2, según informó el Tribunal de Justicia de Balears (TSJB).