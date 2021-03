Ábalos y PSIB se enfadan con los memes de Més

La campaña de memes que ha impulsado Més per Mallorca, para ridiculizar el tour de ministros del Gobierno que esta semana se ha pasado por Mallorca, no ha gustado nada a sus socios, que no amigos, del PSIB-PSOE que lidera Francina Armengol. Los nacionalistas se han cebado de forma especial con el ministro de Movilidad y Agenda Urbana, así como secretario general del PSOE, José Luis Ábalos y se ve que al ministro y número dos socialista no le ha hecho ninguna gracia que los que gobiernan con ellos en Balears se dediquen a mofarse de él y sus ministros.