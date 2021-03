La izquierda rechaza en el Parlament aumentar el plus de residencia a los sanitarios

El bloque de la izquierda (PSOE, Unidas Podemos, Més per Mallorca y Més per Menorca) tumbó ayer en el Parlament balear la proposición no de ley presentada por el PP para instar al Govern a que aumente el complemento de indemnización por residencia del personal sanitario de Balears y que lo equipare con el de la comunidad autónoma de Canarias en esta legislatura. De poco han servido las tres movilizaciones motorizadas del sindicato Simebal y Useiri en Ibiza para presionar a los políticos de la izquierda para que den solución a esta reivindicación.