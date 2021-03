El covid suma una víctima mortal en una jornada sin nuevos contagios en Ibiza

Diez días. Es el tiempo que ha pasado entre las dos últimas muertes por coronavirus en las Pitiusas. Es el plazo más largo entre dos fallecimientos por covid desde justo antes de Navidad, según los datos de la conselleria balear de Salud, que ayer comunicó el fallecimiento de una enferma de covid que estaba ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Can Misses. Con esta mujer, que tenía 72 años, ya son 102 las víctimas mortales del virus desde el inicio de la pandemia en las Pitiusas, 69 de ellas (dos de cada tres) en los dos meses y medio que llevamos de 2021.

Relacionadas Los casos de covid en Ibiza bajan de los 150

Este fallecimiento empañó los buenos datos de la pandemia registrados las últimas 24 horas, en las que se registró un doble cero, es decir, que el laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses no detectó ningún positivo en coronavirus ni en Ibiza ni en Formentera. Ésta es la tercera vez que se produce esta situación en los últimos diez días, lo que da una idea de la reducción de los contagios en las Pitiusas en las últimas semanas.

En la misma jornada, los facultativos dieron tres altas, lo que deja los casos activos en las Pitiusas en 140. Esto supone una reducción del 16% de los contagiados en los últimos siete días y de un 91,9% respecto a los casos activos que había hace un mes: 1.726.

El número de enfermos de coronavirus de las Pitiusas que necesitan hospitalización se redujo en la última jornada, una caída debida, en parte, al fallecimiento de la mujer de 72 años. En estos momentos hay 34 contagiados ingresados, 29 en centros sanitarios de Ibiza y otros cinco en el Hospital Son Espases, en Mallorca, a donde los trasladaron hace unas semanas cuando Can Misses no podía asumir a todos los enfermos críticos. Esto supondría una reducción del 10,5% de los hospitalizados si no fuera por la última víctima mortal.

La reducción real de los enfermos de las Pitiusas ingresados en las últimas 24 horas es del 7,9%

Teniendo en cuenta que no se trata de un alta sino de una muerte, la reducción real de los enfermos de las Pitiusas ingresados en las últimas 24 horas es del 7,9%. Un total de 20 de los 29 hospitalizados en Ibiza se encuentran en planta (uno menos que ayer) y los nueve restantes están en unidades de críticos, tres menos, aunque hay que recordar que la mujer fallecida estaba en la UCI de Can Misses, por lo que en realidad únicamente dos habrían salido de la unidad debido a su mejoría. Uno de los ingresados es un paciente procedente de Formentera, indicaron desde la conselleria balear de Salud. En los últimos siete días el número de hospitalizados se ha reducido un 30,6% (un 28,6% si se tiene en cuenta que hay un ingresado menos porque falleció, no porque se curara).

En sus casas, en estado leve o asintomático y con control y seguimiento por parte de los profesionales de Atención Primaria, permanecen 106 personas, todas ellas de Ibiza. La cifra no varió en la última jornada.

En el conjunto de las islas se han hecho 1,1 millones de pruebas para detectar el covid

En el total de la Comunidad Autónoma, ayer se notificaron cuatro fallecimientos por coronavirus. De la misma manera, se redujeron tanto los enfermos ingresados en planta (de 60 a 53), como los que están en unidades de críticos. Además, se dieron diez altas a pacientes que estaban hospitalizados y otras 47 a enfermos que se encontraban aislados en sus domicilios.

Hasta el momento, en las islas se han hecho 1,1 millones de pruebas para detectar el covid. En la última jornada, se confirmaron 27 positivos: 26 en Mallorca y uno en Menorca. En el último recuento, la sanidad pública balear atendía a 873 contagiados de coronavirus.