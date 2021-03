Seis mujeres y una isla

Hace alrededor de 40 años Charo Ruiz, sevillana, descubrió que su lugar en el mundo era Ibiza. Se instaló aquí. Crió a sus hijos aquí. Montó su taller aquí. Ha hecho toda su vida aquí. En los últimos años, la diseñadora de Adlib ha encontrado otras mujeres que han seguido ese mismo camino. Profesionales reconocidas internacionalmente que, aunque tienen la maleta siempre a mano porque trabajan en cualquier parte del planeta, se han asentado en Ibiza. Con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, Charo Ruiz decidió reunirlas y darles voz en un vídeo en el que explican algunos detalles de esa decisión de instalarse aquí, pormenores de sus profesiones y el papel de la mujer en la sociedad. Les hubiera gustado hacerse una foto todas juntas, abrazarse y charlar de forma distendida, pero las medidas de prevención por la pandemia se lo impidieron.

Arantxa Areta , ‘coach’ nutricional: «Si yo no me escojo, ¿quién me va a elegir?»

A las mariposas en el estómago, a la intuición, al instinto, hay que hacerles siempre caso. Arantxa Areta, coach nutricional, lo tiene claro. Es lo que sintió la primera vez cuando, en 1993, con apenas 16 años, aterrizó en la isla como parte de un equipo de Tele5. «Vivimos desde la mente, no desde el corazón. La certeza está en el cuerpo», indica esta andaluza de origen vasco que cambió Barcelona por Ibiza hace aproximadamente diez años. «Vivir en la isla me hace conectar conmigo misma y eso me permite dar mi mejor versión de mí. El día en que me muera, con 105 años, será cuando ofrezca mi mejor versión», bromea la experta en alimentación, que confiesa que llegó a vivir «con el piloto automático». «En un momento dado decidí elegirme, cuidarme, quererme, amarme. Si no estoy anclada a mí, las circunstancias me arrastran. Además, ¿si yo no me escojo, ¿quién me va elegir?», pregunta Arantxa, que destaca la necesidad de escuchar al cuerpo, las señales que manda de que algo no funciona: «Cuando lo ignoras, acaba chillando. Tu cuerpo chilla cuando estás enfermo».

Sabe de lo que habla. Hace años, antes de tomar esa decisión de apostar por ella, su cuerpo le chilló muy fuerte: «Me tumbó, se me quitó la ilusión de vivir y había días en que sentía que no merecía la pena vivir porque aquello no era vida». Areta afirma que una de las claves del bienestar es no luchar contras las emociones, sino, simplemente, sentirlas, sin darles vueltas: «Si siento tristeza, pero la alimento, esa tristeza se convierte en sufrimiento. Las emociones hay que dejarlas fluir».

«Vivimos con el piloto automático, desde la mente, no el corazón. La certeza está en el cuerpo» ARANTXA ARETA - ‘COACH’ NUTRICIONA

Raquel Sánchez, relaciones públicas: «Cuando tomas distancia de los eventos, el lujo y los famosos recuperas el norte»

Hace menos de dos años que Raquel Sánchez, relaciones públicas, se instaló en Ibiza. Había estado muchas veces antes, y la isla se convirtió en su refugio cuando le diagnosticaron un cáncer. Una vez pasado todo, sabía que quería vivir lejos de la ciudad, incluso se planteó mudarse a Bali, pero vino a pasar un fin de semana a la isla y todo cuadró para que se quedara: «Escogí Ibiza, pero creo que la isla me había apuntado con el dedo».

«Aquí soy la persona que me gusta ser», afirma la relaciones públicas, que confiesa que en ese entorno de eventos y famosos es fácil «a la larga» perder el norte: «Es muy divertido, pero puedo estar tres horas en uno de mis eventos saludando a gente maravillosa y todo son conversaciones superficiales, no puedes intimar». El contrapunto a esa «superficialidad» lo encuentra en la naturaleza y los «amigos de siempre», que nada tienen que ver con su trabajo. «Cuando tomas distancia recuperas el norte», afirma.

El confinamiento de hace un año le pilló aquí. No tiene mal recuerdo, sino todo lo contrario: «Fue una maravilla. El campo, el sol, la piscina, los pájaros...». Toda esa calma se fue al carajo el día que se le mojó el ordenador. Se apoderaron de ella «la histeria y la ansiedad» El campo la tranquilizó: «Me fui al bosque a gritar y llorar, me senté bajo la lluvia y me calmé».

«La cuarentena fue una oportunidad para hacer otras cosas, avanzar en otras oportunidades, pero cuando me quedé sin el portátil no entendí para qué servía el confinamiento», confiesa.

Marcela Gutiérrez, artista: «En la moda tienes que hacer un esfuerzo para no perderte»

Los dibujos y pinturas de Marcela Gutiérrez son muy conocidos en el mundo de la moda: Vogue, Prada, Carolina Herrera, Paris Match, Harper’s Bazaar... Ha vivido y trabajado en medio mundo y ahora lo hace en Ibiza: «Encuentro paz, belleza, complicidad en la gente y una energía perfecta para la creación». Todo eso, confiesa, ha cambiado su forma de crear. Siente «muchas más ganas» de pintar y de expresarse a través de los pinceles con los que se ha labrado su carrera. Son, afirma «una extensión» de su mano. Ella es la que decide el color y el trazo, pero el pincel es el que lo ejecuta.

Sus obras creadas aquí son «más reflexivas», está convencida de que la isla ha supuesto una catarsis: «Antes me costaba mucho hallar el momento de perderme en el acto de pintar», recuerda la artista, que reconoce que trabajando en el mundo de la moda en lugares como París, Nueva York o Londres tenía que hacer «un esfuerzo consciente» para no perderse. Lejos de ese «centro del huracán» es más fácil no dejarse llevar por la corriente.

Ilaria Bernardini, escritora: «Me baso en alguna parte de mí para escribir mis libros»

Nadie parece más en su salsa en el campo de Los Patios, donde se grabó el vídeo, que la escritora Ilaria Bernardini, que recientemente ha publicado la novela ‘La botánica de los sentimientos’. Ibiza es esencial para su carrera: «Aquí consigo aislarme, encuentro el tiempo, el espacio y el silencio perfecto para desconectarme de todo, para convertir mi trabajo en algo más puro. En mi último libro tiene mucha importancia la tierra, la flora, la naturaleza». «En un lugar como éste todo explota», comenta la autora, que asegura que todos los protagonistas de sus libros —«hombres, mujeres, plantas...»— llevan un pedacito de ella. «Cada historia parte de un lugar completamente diferente, hay historias escritas desde el dolor, el vacío y la soledad y otras que vienen de una felicidad enorme o una revolución, pero me baso siempre en alguna parte de mí», explica Bernardini, para quien la escritura «es casi un proceso terapéutico».

La italiana se define como una escritora «ágil, prolífica y algo exagerada» que «poda» mucho sus historias, hasta dejarlas en lo esencial: «Mi último libro partía de 700 páginas y, limpiando limpiando, acabó en 300». Igual de importante que pulir es tomar distancia con lo ya escrito. «Dejar que pase el tiempo antes de revisar».

Carolin Dekeyser, empresaria hotelera: «He aprendido muchísimo de las mujeres de mi vida»

Los momentos de angustia son, para Carolin Dekeyser, propietaria de un exclusivo «hotel familiar» de la isla de Siargao, en Filipinas, «un reto, una oportunidad para ver las cosas desde otra perspectiva y darle la vuelta a la situación». «Aprender de ellas, crecer», afirma la empresaria, que vive a caballo entre Londres y Ibiza, con su perrita, Peggy, sentada en su regazo. Lo que más le gusta de la isla es su esencia «internacional», que en ella se reúne «gente de todo el mundo». Entre ambos extremos, la ciudad y la isla, encuentra el equilibrio: «El ritmo ajetreado de la ciudad me estimula, pero me gusta pasar temporadas en el campo de Ibiza».

Las mujeres han tenido «un rol muy importante» en la vida de Carolin: «He tenido la suerte que criarme con una madre maravillosa y sigo estando rodeada de mujeres maravillosas a día de hoy con las que comparto mucho y que cuidan de mí. No me podría imaginar una vida sin ellas». Asegura que de estas mujeres ha aprendido «muchísimo», sobre todo a «viajar, estar en movimiento y ver la vida de forma más colorida», indica la empresaria, que aboga por «un turismo saludable y sostenible que no sólo se base en el consumismo» y que cuide «la tierra, la naturaleza y la gente». El lujo, para ella —«el lujo de verdad»— es «vivir de forma libre» y con la familia.

« Estoy rodeada de mujeres maravillosas con las que comparto mucho y que cuidan de mí» CAROLIN DEKEYSER - EMPRESARIA

Charo Ruiz, diseñadora: «El éxito, para mí, es mantenerme después de 30 años trabajando»

«Ibiza es un lugar pequeño, pero también muy grande, tiene muchísima influencia», afirma Charo Ruiz, diseñadora de Adlib afincada en Ibiza hace alrededor de 40 años e impulsora del vídeo con otras mujeres trabajadoras que han escogido la isla para desarrollar sus carreras y dar un cambio a sus vidas. «Vivo y trabajo aquí. La isla tiene un papel muy importante en mis prendas. Me siento cómoda y me inspira», explica la modista, que señala que la mujer está siempre en el centro de sus creaciones. Mujeres de todas las edades, con formas diferentes, de cualquier punto del mundo.

La diseñadora, que el año pasado se llevó una de las grandes alegrías de su carrera al vestir a la Reina Letizia, tiene claro qué es el éxito: «Para mí es haber llegado a donde estoy hoy, mantenerme, después de 30 años trabajando». Asegura que está «en la cima» de su carrera, algo que está convencida de que se debe «al trabajo y la constancia» que ha dedicado al proyecto que inició hace alrededor de 40 años en los que, destaca, ha mantenido sus ideales, su estilo y su forma de hacer las cosas.

Ruiz tiene claro cuál es una de las experiencias más bonitas relacionadas con su trabajo: «Cuando alguien reconoce que una mujer lleva un vestido mío», comenta la diseñadora, que sabe a ciencia cierta que sus prendas y su creatividad no serían las mismas.