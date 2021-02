«No se puede hacer promoción turística ahora mismo. No podemos enviar según qué tipo de mensaje porque no es el momento, lo será cuando se pueda abrir, cuando se pueda viajar en libertad». Así de categórico se pronunció ayer el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, en respuesta a las críticas en el pleno del portavoz del grupo del PSOE, Vicent Torres, por el hecho de que el equipo de gobierno «no tiene ninguna estrategia» para atraer turistas de cara a la próxima temporada, cuando se den las condiciones para iniciar la actividad.

«Parece que usted confía en el sector y en la fortaleza de la marca Ibiza y no basta», dijo Vicent Torres, que invitó al presidente, que gestiona el área de Turismo, a delegar la promoción a un conseller «si no tiene suficiente tiempo o no se ve capaz de hacerlo».

El presidente reiteró que Ibiza «no puede permitirse otra temporada en blanco», pero recordó que antes hay que hacer «un esfuerzo» para controlar la situación sanitaria y lograr «luz verde en el semáforo de la Unión Europea» (menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días) para «garantizar que la isla es un destino seguro».

Marí indicó que, pese a que no comparte «muchas de las medidas», no se ha desmarcado del Govern para mantener la unidad institucional e insistió en que «hay que exigir que se ponga en marcha la vacunación masiva».

El presidente explicó que se mantienen contactos regulares con los ayuntamientos, el Govern, el sector turístico y los turoperadores, y se trabaja en la elaboración de vídeos específicos de diversos productos, entre otras cosas. «Primero hay que recuperar la salud, y luego vendrán todas las campañas de promoción que hagan falta. Sabemos bien lo que hay que promocionar y dónde», dijo Marí, que recordó que Ibiza es «líder mundial» como destino turístico, pero que de poco servirá si «no se avanza en la vacunación y en el control en puertos y aeropuertos».

Reformas hoteleras del 15%

El equipo de gobierno aprobó, con el apoyo del PSOE y el voto en contra de Unidas Podemos, fijar en un 15% el porcentaje máximo de las ampliaciones de los establecimientos turísticos que pretendan acometer una reforma para modernizar sus instalaciones al amparo de la ley balear 2/2020 de medidas urgentes para el impulso de la economía para paliar los efectos de la crisis sanitaria. La ley permite a los consells variar el aumento de superficie del 10% por debajo y por encima hasta el 15% máximo .

El vicepresidente primero, Mariano Juan, recordó que no se pueden aumentar plazas turísticas y que las obras deben estar dirigidas a la mejora de la eficiencia hídrica y energética o la reducción de barreras arquitectónicas, entre otras cosas.

Esta posibilidad estará en vigor este año. También dijo que desde el 15 de octubre, cuando entró en vigor la ley, sólo un establecimiento en Ibiza ha mostrado interés en acogerse a dicha ley, con la intención de ampliar 80 metros cuadrados su cocina, lo que supone una ampliación del 2%.

La portavoz de Unidas Podemos, Viviana de Sans, criticó la decisión del equipo de gobierno a pesar de que dicha ley la pactó su partido con el PSOE y sus socios, y arremetió contra el presidente, Vicent Marí, por estar «de brazos cruzados» en lugar de «liderar la salida de la crisis con propuestas para cambiar el modelo turístico». «El ocio nocturno y la oferta de sol y playa debería ir menguando para ampliar la temporada con el atractivo de gastronomía, cultura...».

Paga extra covid de 1.000 euros para el personal de Cas Serres

El vicepresidente primero del Consell de Ibiza, Mariano Juan, anunció que la institución va a pagar un sueldo extra covid de 1.000 euros al personal del hospital residencia de Cas Serres para reconocer «su esfuerzo». La plantilla de Cas Serres está formada por unas 190 personas.

Mariano Juan hizo este anuncio después de que la consellera del PSOE Silvia Limones, en el debate sobre una propuesta de PP y Ciudadanos para instar al Govern balear a que el aumente el complemento de residencia de los sanitarios de la isla, cuestionara al equipo de gobierno por qué no hacía lo mismo con el personal de Cas Serres, que depende de la institución insular. «¿Por qué no hacen ustedes lo que reclaman al Govern? Lo que quieren hacer es tirar balones fuera y decir que los demás son muy malos. Ustedes no lo han hecho porque es complicado y cuesta más de lo que quieren hacer ver», dijo.

Finalmente, con el voto en contra sólo del PSOE, se aprobó reclamar al Govern que a lo largo de esta legislatura se equipare el complemento de residencia del personal sanitario con el de Canarias. Para votar a favor, el PSOE pidió que, en este punto, se solicitara esta subida al Estado y a la Unión Europea porque es de donde salen los recursos con los que se abonan el plus de residencia de Canarias al ser una región ultraperiférica. El PP y Ciudadanos se negaron a aceptar esta transacción. «Las nóminas las paga el Govern balear y este complemento no ha de depender del Régimen Especial de Balears ni de nadie. A mi me da igual de dónde sale el dinero. Si ustedes presentan una propuesta para reclamarlo la apoyaremos», justificó Mariano Juan.

Acto seguido, se aprobó por unanimidad otra propuesta presentada por el PSOE para la mejora de las condiciones laborales y económicas del personal sanitario de la isla en la que, no obstante, no había referencia alguna a la equiparación del plus de residencia con el de Canarias.