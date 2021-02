Viajes Pepe Tours no resiste y cierra antes de celebrar su 40 aniversario

La agencia ibicenca Viajes Pepe Tours echará el cierre definitivo en Vila el próximo mes de marzo después de 39 años de actividad, golpeada por las nuevas formas de contratar los viajes y, sobre todo, por una pandemia que se ha cebado con el turismo y los desplazamientos.

Su responsable, Silvia Torres Ramón, confirmó ayer que la familia ha adoptado esta «difícil decisión» por las circunstancias «económicas» agravadas por las restricciones durante este último año. «Abrimos en 1982 y aunque la cosa en los últimos años no era muy boyante, sin la pandemia no se habría tomado esta decisión tan drástica», reconoce la hija del dueño y fundador de una agencia que no podrá celebrar su 40 aniversario el próximo año.

Silvia Torres, que lleva más de dos décadas en el negocio de Ignasi Wallis, asegura que desde el estallido de la pandemia «prácticamente no se ha vendido ningún paquete» vacacional y explica que varios empleados llevan en ERTE desde junio pasado. «Son muchos años y hemos aguantado por el tema sentimental. Aunque fuera con un margen muy pequeño, es un trabajo que te gusta, entiendes que lo haces bien, tienes buenos clientes... Pero no hemos podido acceder a ninguna ayuda, y ayudas directas no hay. El sector está un poco olvidado», argumenta Torres, que cifra en «un 70 o un 80%» el volumen de pérdidas que arrastran desde marzo de 2020. «Ahora estamos pensando en cerrar de la mejor manera y en no dejar a ningún cliente colgado, esa es mi intención. Teníamos una clientela fija y esto es lo más difícil», concluye la responsable de Viajes Pepe Tours.