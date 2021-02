El número de compraventas de inmuebles entre enero y noviembre fue el más bajo de los últimos 14 años en Ibiza y Formentera: sólo se registraron 992 transmisiones, un 29% por debajo de las realizadas en el mismo periodo de 2019. Sin embargo, 2020 va camino de convertirse, pese a la pandemia, en el año en el que más hipotecas y por un volumen mayor se constituyeron en las Pitiusas. Según los últimos datos publicados esta semana por el Ibestat, en 11 meses los pitiusos se hipotecaron por valor de 837 millones de euros, un 55% más que en 2019 (296 millones de euros más), la cantidad más elevada de los últimos 12 años. Hay que remontarse al boom inmobiliario para toparse con cifras más altas: 970 millones en 2018, 1.384 millones en 2007, 1.482 millones en 2006...

Pero esas hipotecas no son fruto de que las Pitiusas vivan un segundo boom inmobiliario, sino del rastro que el coronavirus está dejando en los negocios: ante al falta de liquidez, muchos empresarios están recurriendo a las novaciones para no caer en la insolvencia, para intentar resistir hasta que se reactive la economía. Las novaciones son cambios realizados sobre préstamos hipotecarios con posterioridad a la firma. Sus fines son diversos, pero todos ellos suponen un desahogo en caso de que no fluya el capital, como sucede actualmente: modificar el interés pactado (para rebajarlo), incrementar el plazo de amortización (para reducir la cuota mensual) o solicitar más crédito.

837 MILL. Hipotecados en total Los pitiusos se han hipotecado este año por un total de 837 millones de euros (un 55% más que en 2019), de los que más de la mitad, 449 millones (104,5% más que hace un año), fue sobre locales y naves.

2.023 fincas urbanas hipotecadas Hasta noviembre se hipotecaron 2.023 fincas urbanas, un 50% más.

La mayor parte de ese incremento de las hipotecas se ha centrado en locales y naves: en 11 meses la cifra ascendió a 449 millones de euros, 229 millones más que en el mismo periodo de 2019, es decir, se ha incrementado un 104,5%. Se trata de la cifra más elevada registrada en las Pitiusas en toda su historia, incluso en los años en que se vendían inmuebles en estas islas como churros. De hecho, es unos 100 millones de euros superior a la cifra más alta alcanzada entonces. Las constituciones hipotecarias en viviendas llegaron a los 257 millones de euros, un 17,7% más que hace un año.

En Mallorca, sin embargo, no se da esta situación. Allí las cantidades hipotecadas (1.810 millones) cayeron un 16%.