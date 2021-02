Las cadenas hoteleras de Ibiza se lanzan a la guerra de precios con descuentos hasta del 40%

No iba descaminada la presidenta de la Federación Hotelera de Ibiza y Formentera, Ana Gordillo, cuando hace una semana avisó de que algunas cadenas hoteleras podrían entrar en pánico y empezar a aplicar ya descuentos sustanciosos de cara a la próxima temporada. Gordillo no descartaba una «guerra de precios», que a sólo tres meses del inicio del verano parece que ya ha estallado debido a la incertidumbre económica y a la lentitud del proceso de vacunación. Melià, por ejemplo, ofrece ya descuentos en tres hoteles de Ibiza que oscilan del 27% en el Innside, al 40% del Me Ibiza, pasando por el 31% del Sol Beach House Ibiza.

Esa cadena está tirando la casa por la ventana este invierno: '¡Deja de soñar, reserva ya tus vacaciones! Hasta -40%', reza su campaña. Una semana en el Me, un cinco estrellas situado en s’Argamassa (Santa Eulària), costaría, sin rebajas, 4.880 euros entre el 12 y el 18 de julio. Pero allí Melià aplica su máximo descuento, el 40%, de manera que quien reserve se ahorra 1.952 euros: paga 2.928 euros, con la posibilidad de cancelar gratis hasta el 5 de julio, una semana antes. La tarifa diaria pasa de los 813 euros a los 488 euros. Si se opta por la cancelación gratis en cualquier momento, el descuento se reduce al 37% (que suponen 147 euros más).

En el Innside, con un descuento del 27% esa misma semana, la tarifa diaria, estipulada en 282 euros, baja hasta los 206 euros. Y en el Sol Beach House Ibiza, con ofertas del 31%, se pagan 213 euros diarios, 95 euros menos.

Más oferta que demanda

Melià no es la única que ha decidido salir a la caza de clientes, ante el temor de que en esta campaña haya mucha más oferta que demanda, avisan algunos empresarios. El 37% de descuento es también lo que ofrece una hotelera ibicenca en uno de sus recién reformados alojamientos de Platja d’en Bossa. Una estancia de seis días en una de las habitaciones más baratas de ese hotel durante julio costaría, sin rebajas, 2.373 euros, pero 1.495 euros una vez aplicado el 37%, 878 euros menos. Eso, en el caso de la tarifa no reembolsable, pues en la flexible el descuento es del 30% (712 euros menos). En ambos casos incluye el desayuno.

La cadena Insotel también ha entrado ya en la batalla de los precios con un winter sale (ventas anticipadas de invierno que acaban el 28 de febrero) que alcanza hasta un 35% de descuento y hasta dos niños gratis. En el Fenicia, por ejemplo, incluye media pensión y un niño gratis; en el Tarida Beach, dos niños. La semana del 12 al 18 de julio en una doble standard de este último (sólo con desayuno) saldría a 2.458 euros, pero se aplica en ese caso un 25%, de manera que el cliente se ahorra 615 euros (y con niño gratis). El 25% aparece para todos los casos de esa semana en ese alojamiento, mientras que en el Fenicia es del 20%: una semana con media pensión sale allí a 2.769 euros, casi 700 menos que con la tarifa original gracias a ese descuento.

En Talamanca, dos hoteles afrontan de manera diferente las preventas. Uno tiene un 20% de descuento en todas sus reservas

Incluso el turoperador TUI ya ha empezado a lanzar el anzuelo: ofertas del 21% en Els Pins (Sant Antoni), hasta del 30% en Grupotel (Santa Eulària, con 244 euros de ahorro en esa semana de julio), pasando por el 23% del Catalonia ses Estaques, el 25% del Cala Llonga y el 29% del C’an Sanso Apartamentos.

En la playa de Talamanca, dos hoteles afrontan de manera diferente estas preventas. Uno de ellos tiene un 20% de descuento en todas sus reservas (sólo alojamiento o con desayuno o con media pensión) desde julio a septiembre. El otro se defiende en las OTA (agencias de viaje on-line) con precios que son un 13% inferiores a los de Booking y un 17% mejores que los de Expedia.

24% en Ibiza, 5% en Mallorca

La cadena Azuline también se ha lanzado ya de cabeza a la campaña de descuentos: del 19% al 24% en sus 14 alojamientos disponibles. Uno de su red en Mallorca (Bahamas) sólo recorta sus precios un 5%.

El presidente de Fomento de Turismo, Alejandro Sancho, alertaba la pasada semana del peligro de entrar en esa guerra de precios. Sancho es, además, director de ventas de Invisa, cadena que ofrece reserva anticipada «con descuentos y cancelación gratuita», del 10% en el caso de sus cinco hoteles, en uno de ellos con «niños gratis».