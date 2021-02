Aunque ayer se experimentó un pequeño repunte en la cifra de nuevos casos detectados, los contagios activos siguen cayendo en las Pitiusas. Según los datos facilitados por el Área de Salud de Ibiza y Formentera, el Laboratorio de Microbiología detectó en las últimas 24 horas 37 nuevos casos de coronavirus, 34 en Ibiza y tres en Formentera, lo que supone doce contagios nuevos más que los notificados en la jornada previa. Por su parte, los médicos dieron 208 altas entre el martes y ayer, con lo que la cifra de activos bajó hasta 1.554, 172 casos menos que el día anterior, lo que implica un descenso que roza el 10 por ciento.

Continuando con la tónica de los últimos días sigue también reduciéndose la presión hospitalaria en Ibiza. Según los últimos datos facilitados por la conselleria balear de Salud, hay 108 personas de las Pitiusas ingresadas con coronavirus, siete menos que la jornada anterior, lo que supone una bajada del 6 por ciento.

En los centros sanitarios de Ibiza hay 101 pacientes hospitalizados, 83 en planta (cinco menos que el martes) y 18 en las unidades de cuidados intensivos (UCI), dos menos que el día anterior. En el Hospital Can Misses hay 98 personas con el virus, 82 en plantas covid, entre los que hay una paciente de Formentera, y 16 en UCI. El Área de Salud pitiusa destacó que es la primera vez en veinte días que el número de hospitalizados en este centro se sitúa por debajo del centenar.

La ocupación de Can Misses cayó ayer hasta situarse en el 51,6 por ciento, ya que hay ocupadas 98 de las 190 camas destinadas a casos de coronavirus.

Cifras Vila, segundo municipio con más casos activos Según los datos del Servicio balear de Epidemiología, los cuatros municipios de la comunidad con más casos activos son Palma (1.502), Ibiza(602), Santa Eulària (318) y Sant Antoni (231).

El pico máximo de hospitalización en este centro hospitalario de Ibiza se produjo el 29 de enero con 159 personas ingresadas y desde entonces ha descendido un 38,3 por ciento.

El Área de Salud pitiusa detalló que las 190 camas covid que hay en Can Misses se distribuyen de la siguiente manera: 41 en la unidad F, 37 en Traumatología, 34 en la unidad G, 56 en Ca na Majora y 22 en la UCI, que además dispone de siete camas más para pacientes críticos no covid en la Unidad de Reanimación Post Anestesia (Urpa), en la que ayer se atendía a dos personas con patologías no relacionadas con el coronavirus.

A los pacientes hospitalizados en Can Misses hay que sumar los tres enfermos ingresados en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario (uno en planta y dos en la UCI) y los siete que fueron trasladados a Mallorca, al hospital de referencia de Balears, Son Espases. Tres de ellos están en planta y cuatro continúan en la UCI, según la última actualización.

Bajó también, hasta las 1.446 personas, la cifra de pacientes leves o asintomáticos que se encuentran en sus casas en seguimiento por parte de los equipos de Atención Primaria. De esta cifra, 1.427 corresponden a Ibiza y 19 a Formentera.

Asimismo, siguen recuperándose profesionales sanitarios que se encontraban en aislamiento en las Pitiusas , y se pasa de los 55 registrados el martes a los 53 contabilizados ayer, de los que 31 son positivos, cinco menos que en el último recuento.