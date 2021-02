La marea en ocasiones nos trae sorpresas tan espectaculares y tan peligrosas a la vez como esta carabela portuguesa. Son animales especialmente peligrosos por las toxinas que pueden transmitirnos por picadura. Si localizas una, haz como este vecino y bañista de la zona des Bol Nou, que nos ha informado. Llama al 112 y recuerda...¡¡NO SE TOCA!! La marea a vegades ens porta sorpreses tan espectaculars i tan perilloses alhora com aquesta caravel·la portuguesa. Són animals especialment perillosos per les toxines que poden transmetre'ns per picada. Si localitzes una, fes com aquest veí i banyista de la zona del Bol Nou, que ens ha informat. Crida al 112 i recorda...NO ES TOCA!! #SantJosepSeguro #PolicíaLocal #Servecio092