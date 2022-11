El lector disculpará el barbarismo, pero viene a cuento. Con ‘fonticidio’ aludo al hecho de dejar secas las fuentes, fuera de uso, fenecidas. Hablo de las fuentes urbanas que podríamos considerar históricas, las que aún manaban agua en los cincuenta. Recuerdo tres. La de la plaça de sa Font en la Marina, la que estaba en la entrada del carrer de la Mare de Déu, en la escalera que sube a sa Drassaneta y la que queda en la plaça de Vila, frente a la Escala de Pedra. Esta última es la única viva, la única que tiene agua. Me pregunto por qué hemos dejado que las otras hayan quedado secas. Alguien puede pensar que la cuestión es menor, pero es un caso claro de desmemoria. Nuestra ciudad se conforma con toda una serie de pequeños elementos urbanos que la configuran, que la explican, que le dan carácter, que la identifican, que hablan de su pequeña gran historia.

Las antiguas fuentes de Vila nos retroceden a tiempos en los que no llegaba el agua a las casas, a cuando los vecinos tenían que acudir a ellas para recogerla en cántaros, cubos y botijos. La llegada del agua a la primera fuente de la Marina fue un acontecimiento que cambió la vida del personal.

Aquella primera fuente, anterior a la columna de piedra y vestigio seco que nos queda hoy en la plaça de sa Font, nos recuerda también los tiempos en que els aiguaders en una fuente mucho mayor que en el mismo lugar quedaba adosada a la muralla, llenaban sus cántaros y en alforjas y carretones del que tiraba un asnillo, repartían el agua por las casas de la Marina, de la Penya y, sobre todo, de Dalt Vila. El consistorio tiene ahora en obras de rehabilitación la plaça de sa Font. ¿Se recuperarà la fuente que da nombre a la plaza? Me temo que no. Y peor es el lamentable estado que tiene la fuente de la subida a sa Drassaneta. Da vergüenza ver lo que queda de ella. Mal vamos si Patrimonio no afina su mirada, si no cuida estos detalles.