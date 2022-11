Elecciones de medio término: ¿cambio de estrategia en Ucrania?

Han llegado las elecciones de medio término en EEUU y con ellas parece que se puede desvanecer la exigua mayoría que aún mantiene el Partido Demócrata en la Cámara. Esta situación limitaría mucho el margen de actuación legislativa de la Administración Biden en muchos frentes. En el doméstico, con cuestiones que van desde el proceso de investigación abierto en relación con el asalto al Capitolio hasta las propuestas legislativas en relación con el aborto tras la sentencia de junio de la Corte Suprema. Pero también en el plano internacional, especialmente en relación con el envío de ayudas económicas y militares a Ucrania. Hasta la fecha, el Congreso ha aprobado más de 65.000 millones de dólares de ayuda desde el comienzo de la invasión, el mayor desembolso a un país desde la guerra de Vietnam.

Y, sin embargo, esto podría cambiar en breve. Si el mes de septiembre representó un cambio en el rumbo de la guerra sobre el terreno con la contraofensiva ucraniana que reconquistó la región de Járkov, de un lado, y la anexión de la región del Donbás, Jersón y Zaporiyia y el inicio de los bombardeos a infraestructuras eléctricas con drones iranís por parte de Rusia por otro, el mes de noviembre puede ser el inicio de un cambio en el apoyo que llega a Ucrania, al menos, desde EEUU.

A medida que se acercan las elecciones ‘midterm’, desde Washington llegan señales que inquietan a Ucrania, pero también a la UE. Los mensajes que llegan son contradictorios. La posición de los republicanos no es unánime. Mientras en la Cámara de Representantes su líder, Kevin McCarthy, dice que no habrá cheques en blanco para Ucrania, en el Senado, su homólogo plantea que se continuará supervisando la ayuda y la asistencia necesarias a Ucrania. Y no es menos confusa la información procedente de la Casa Blanca. Bien por interés electoral, bien porque lo crea de veras, Biden se ha ido encargando de dejar caer el mensaje, a través de filtraciones a la prensa, de la posibilidad de que, en caso de una victoria republicana, la ayuda desde EEUU se vería afectada.

Así, varios artículos aparecidos en la prensa estadounidense dejan entrever cómo desde la Casa Blanca se insta a otros actores a tomar el relevo en el apoyo económico a la guerra. Por ejemplo, un artículo aparecido en el ‘Washington Post’ insinuaba que sin la ayuda norteamericana Ucrania se vería impelida a abrir canales de comunicación que permitieran una salida a la guerra. Una forma muy sutil de enviar un mensaje a las cancillerías europeas sobre la necesidad de comenzar a hacerse cargo de los costos asociados a la guerra en Ucrania, algo que ha generado una gran inquietud y preocupación, puesto que no es posible mantener el nivel de la ayuda sin el gigante americano. Y si estas negras perspectivas se cumplen, entonces sí que habremos entrado en una nueva fase de esta guerra, sino también de la UE.

Ruth Ferrero-Turrión | Profesora de Ciencia Política en la UCM e investigadora sénior en el ICEI