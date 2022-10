llama la atención

Que después de doce años las instituciones de la isla sigan dando vueltas al centro de baja exigencia de es Gorg, que fue anunciado en 2010 por la entonces consellera de Política Social, Patricia Abascal, del PSOE, y que debería haber abierto sus puertas para atender a personas en riesgo de exclusión en 2012. A ello se ha unido el retraso en la apertura del centro temporal de sa Joveria, que previsiblemente se inaugurará en los próximos días. El Ayuntamiento de Ibiza dice ahora que tiene previsto licitar las obras a comienzos de 2023 para que empiecen antes del próximo verano. A ver si es verdad.

Que el Consell de Ibiza se quejara amargamente el viernes de que no iba a recibir ni un euro del Impuesto de Turismo Sostenible para la movilidad, en plena tramitación de la nueva concesión, cuando en realidad no había solicitado fondos para tal fin. Hubiera sido más lógico que se quejara de los proyectos para los que no le han concedido dinero y sí lo había pedido, como la segunda fase del Palacio de Congresos de Santa Eulària.