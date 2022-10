Un any més, felicitam el Diario de Ibiza, mitjà referent a les nostres illes, per la celebració d’aquests premis que atorga de manera anual amb l’objectiu de reconèixer la feina de persones, empreses i associacions destacades que enriqueixen, amb empenta i moltes vegades de manera altruista, la nostra societat.

Amb aquestes línies, en el meu nom i en representació de la corporació del Consell de Formentera, felicitam els premiats en aquesta edició —encara que trobam a faltar que enguany no tenguem representació de Formentera—, perquè amb la seua feina milloren i potencien els valors de la nostra societat i, per extensió, de tota la comunitat.

En una societat actual que contínuament està buscant en la seua essència la manera d’avançar per no perdre els valors que ens enforteixen, consideram molt important premiar i reconèixer l’esforç que fan les administracions i les persones que treballen en els arxius per tenir cura, preservar i difondre la història del nostre poble. A Formentera ho tenim molt clar, i per això aquesta legislatura hem potenciat el nostre arxiu històric: hem obert un nou espai, estam millorant els sistemes de classificació i conservació, hem aprovat un reglament, estam ampliant els fons documentals... I continuarem avançant en aquesta feina perquè s’ha de tenir present que la documentació que tenim i tendrem a l’Arxiu forma part de la nostra història i, com a tal, hem de tractar-la i cuidar-la. Aquests dies commemoram els dos-cents anys del nostre Ajuntament i amb aquest acte també volem posar en relleu la feina que està desenvolupant l’Arxiu de Formentera per tenir cura, preservar i mostrar la història documentada de l’illa.

Els premiats en aquesta edició, amb la seua feina, milloren i potencien els valors de la nostra societat i, per extensió, de tota la comunitat

Respecte al premi a la iniciativa empresarial, des de Formentera sempre aplaudirem la tasca d’empreses amb projectes de sensibilització, divulgació ambiental i conscienciació ciutadana sobre la riquesa dels ecosistemes i espècies. La nostra illa va ser pionera a la Mediterrània en aquesta feina amb la conservació de la posidònia a través de l’impuls institucional i el suport d’empreses privades en la protecció d’aquesta planta. Administracions i empreses han de treballar plegades quan els objectius són beneficiosos per al nostre medi ambient i, sobretot, quan aquest pateix una greu amenaça. Protegir i difondre la nostra riquesa natural ens enforteix com a societat i la nostra feina com a responsables polítics és transmetre aquests valors a les generacions següents.

Finalment, i no menys important, el premi a l’acció social d’enguany és l’exemple que amb constància, esforç i molta estima es poden aconseguir fites que ara celebram, però que hauríem de tenir normalitzades en la societat actual. Gràcies a la gran tasca de les associacions com la premiada enguany, que moltes vegades arriben on les administracions no poden. La inclusió educativa és una passa clau per avançar en la integració social i és una competència que les administracions hem de treballar per una societat més justa i igualitària.