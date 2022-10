El moment actual que vivim necessita d’iniciatives com la dels Premis Diario de Ibiza. Vivim en un moment en què necessitam donar a conèixer i reconèixer l’esforç, la dedicació i la lluita de persones que ens fan millors a totes i a tots, persones a qui admirar i aprendre d’elles cada dia.

Per a mi, Lola Penín, Fanny Tur i Eduardo Mayol representen precisament el tipus de persones a qui admirar i de qui aprendre, i les fa mereixedores de reconeixements com aquests. Hi ha dues paraules que les defineixen: emoció i lluita.

Emoció i lluita en la vida de Lola Penín, presidenta de l’Associació Pitiüsa per a la Inclusió Educativa i Social (Apies). Una dona, mare coratge, lluitadora pels drets i les llibertats de totes les persones.

Les mateixes paraules defineixen la nostra estimada Fanny Tur, directora de l’Arxiu Històric d’Ibiza i Formentera que rep el premi Diario de Ibiza a la Promoció Cultural.

Lluitadora incansable per a la conservació de la història i la memòria dels nostres pobles; apassionada de la seua feina, trasllada aquesta emoció amb què viu a totes les persones que l’envolten.

Moltes hores de recerca, de troballes magnifiques, d’anàlisi del material, d’entrega a la seua feina que és ja la seua vida. No podem mirar na Fanny Tur sense veure en ella aquesta dedicació absoluta a conèixer, investigar i trobar aquell material que ens serveix per conèixer-nos i valorar la nostra cultura i història.

Fanny Tur, custòdia de la memòria, defensora dels drets socials, realista i a la vegada viatgera romàntica per la història d’Ibiza i Formentera. És un goig creuar la porta de l’Arxiu Històric d’Ibiza i Formentera que es troba a l’edifici de Can Botino i que ens expliqui amb emoció quines han estat les darrers troballes o que ens mostri la generositat de tantes famílies que han dipositat la seua confiança en l’Arxiu per cedir material important. Fanny Tur ha teixit, amb retalls, agulla i fil, la història d’una societat, la història de persones i famílies. Així que només tenc paraules d’agraïment i l’encoratj a no deixar mai de costat aquesta emoció que ens trasllada.

Reconec que fa poc vaig visitar per primera vegada el Botànic Biotecnològic que es troba a Sant Rafel. I ho vaig fer acompanyat de la família i persones molt estimades del meu entorn. El Botànic rep el Premi Diario de Ibiza a la iniciativa empresarial.

En una illa on ens ha costat molt reconèixer les nostres fortaleses, que són les nostres arrels, defensar-les, donar-los valor i que siguin distintiu de la nostra identitat per donar-les a conèixer, el Botànic és una mostra de com la natura d’Ibiza, la seua divulgació, la manera pràctica, visual i innovadora com la expliquen, és fonamental per a conscienciar tant els residents com els visitants que arriben a l’illa.

Eduardo Luis Mayol ha impulsat durant molts d’anys una idea. Com un home que, juntament amb la seua família, ha lluitat per un somni. I ho ha fet amb emoció i lluita. Ho ha fet amb respecte, paciència i amb una profunda estima a la terra.

La meua més sincera enhorabona als tres guardonats als Premis Diario de Ibiza. També vull reconèixer i agraïr a aquest mitjà de comunicació l’estima i el compromís que té per la societat d’Ibiza i Formentera reconeixent persones i entitats que són un mirall per a tothom.