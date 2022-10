Los judíos olvidados

Al fin, los deportados ibicencos a los campos de concentración nazis han recibido el reconocimiento, en forma de stolperstein, que se merecían, un proceso que arrancó en el año 2018. En 2016, quien escribe estas líneas hizo de intermediario entre la organización Die AnStifter, radicada en Stuttgart, y el Foro para la Memoria para la instalación de varios stolpersteine dedicados a los alemanes que por ser judíos tuvieron que huir de su país tras la llegada al poder de los nazis en 1933 y se refugiaron en Ibiza. Con quien contacté no tenía ni idea de a qué me refería y no le dio importancia. Die AnStifter se comprometía a asesorar e incluso a sufragar el coste de esa intervención. Tenía un motivo: no fueron pocos los alemanes de origen judío que residieron en la isla: los siete que formaban la familia Hanauer (que, precisamente, tuvieron sendos restaurantes en la plaza del Parque y en el paseo de Vara de Rey), los cuatro Holzinguer, los tres Wallach (entre ellos la ibicenca Catalina Juan Serra y su hijo, Juan Wallach, nacido en la isla), los cinco Stern (uno nacido en Vila) y los tres Sternau (entre ellos Úrsula, nacida en Dalt Vila). No sólo se les persiguió por ser judíos en Alemania, también en España, que los tildó de «indeseables». Tenemos con ellos, los alemanes olvidados, una deuda.