La tarea de educar

Hemos iniciado un nuevo curso. También en las parroquias con los procesos catequéticos para los niños que van a recibir los sacramentos de la Eucaristía, su Primera Comunión y la Confirmación. Se ve un vaivén de niños y jóvenes entrando y saliendo de las academias.

Es una muestra más de que el verano acaba. Un nuevo momento de entrar en contacto con los padres de los niños que han estado trabajando duramente y que incluso ahora todavía van finalizando temporada. Por desgracia, también es el momento de darse cuenta de lo solos que han estado los niños mientras los padres tenían que estar tantas horas fuera de casa por el trabajo. También, por desgracia, uno se da cuenta, al intentar solucionar problemas, del cansancio de los padres, de su hastío esperando unas vacaciones merecidas mientras sus hijos vuelven a la rutina necesaria de la educación. No es fácil educar, nunca lo ha sido. Pero ahora todavía menos. Quizás por este motivo el colegio de la Consolación ha programado una charla dirigida a padres y madres en el salón parroquial de Santa Cruz este lunes a las 19 horas. para dar herramientas a los primogenitotes en la tarea educativa.

Juan Manuel Alarcón, experto en coaching educativo y mindfulness nos dará pautas para ‘educar para la autonomía y la responsabilidad’.

Educar necesita mucho tiempo. Dedicar tiempo a los hijos es el gran tesoro que podemos invertir en ellos. De nada les servirán todos los títulos académicos que puedan tener gracias al esfuerzo de los padres para asegurarles un futuro mejor si no han podido compartir con ellos de cerca sus inquietudes, sus sufrimientos y logros, su historia personal. Los niños necesitan más que nunca del acompañamiento de los padres y de educadores que vivan esta tarea como una vocación y no solo como una profesión.

Ser padre no es fácil. Ser educador tampoco, y más cuando no tienes el respaldo de los padres que tienen tantas cosas importantes que hacer que no pueden ni dedicar un momento a comentar con los educadores de sus hijos las dificultades o logros que sus hijos están viviendo. San Juan de la Cruz decía: «Bien que para lo que te interesa, siempre encuentras tiempo».