Colón genovés

Cristóbal Colón se lleva un chasco en cuanto desembarca del ferri que le trae de Denia. Esperaba otro recibimiento, que el presidente del Consell le diera la medalla de oro, que una colla de ball pagès danzara en su honor. Al fin y al cabo acaba de descubrir América, él, un ibicenco de Santa Gertrudis, un héroe que se mantuvo en sus trece, seguro de que llegaría a las Indias si seguía un rumbo fijo hacia el oeste. Vale, eran otras Indias, aunque menudo descubrimiento. Pero en el puerto no hay ninguna autoridad esperándole, sólo unos manifestantes que le reprenden por iniciar el holocausto indígena. ¿Holo qué? No entiende nada. Le tiran huevos. Sale corriendo hacia la hemeroteca municipal y allí pide ver la colección de La Voz de Ibiza, que abre por el 13 de octubre de 1492. Tarda en encontrar la noticia, un simple breve en página par: ‘El italiano Colón la lía parda en América’. Italiano. No hay más menciones a la gesta, bueno, a lo que él piensa que es una gesta. Se alarma al leer otro breve: ‘Colón cancelado: Sant Antoni aparca el Huevo en el depósito municipal de vehículos’. A la salida, una multitud le persigue por las calles de Dalt Vila. Confuso, huye hasta que logra embarcar en otro ferri, cuyo capitán le oye farfullar que pedirá la nacionalidad genovesa.