Las Pitiusas, sin Parque Natural

Las nuevas generaciones probablemente no sepan cuánto costó proteger ses Salines de la codicia depredadora. Parafraseando a sir Winston Churchill (al que probablemente confundan con un influencer) ‘sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor’. La lucha social mereció la pena; este paraje natural, salvo excepciones decepcionantes, sigue libre de la salvaje fiebre constructora. Pero viendo cómo lo cuidamos ahora es posible que esa lucha resultara insuficiente. En la zona de Ibiza no hay un control del tráfico adecuado a un espacio protegido. Y si hablamos de los negocios a pie de playa y de algunas edificaciones... Luego tenemos la zona marítima de Formentera. El descontrol es absoluto en verano; una orgía de desmanes con una presión insostenible sobre el medio natural. Pero lo que resulta sangrante es que la conselleria de Medio Ambiente no tenga constancia de las excursiones ilegales a s’Espalmador... ¡que se producen cuatro veces al día! ¿Dónde están los inspectores? Y ahora tiro de Hamlet: ‘Algo huele a podrido...’ o, como siempre, es que ni se inspecciona ni se sanciona. Y para acabar, y como la edad está sacando al ogro que llevo dentro, aprovecho para dirigirme a los fumadores: ¿en casa tiran las colillas al suelo? ¿Saben que la mayor parte de las que lanzan a la calle, con estilo, eso sí, acaban en el mar? Propongo multas de 50 euos para estos incívicos. Aunque, ¿quién se encargará de controlar y sancionar? Nadie, claro.