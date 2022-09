Malta como ejemplo

Hubo tiempos en los que, al llegar a Ibiza en avión, sorprendía gratamente ver los campos y los bosques salpicados por el blanco de las casas que, como sembradas al tresbolillo, parecían pertenecer de manera inseparable al paisaje. Creaban paisaje. Lo humanizaban con su red de caminos y muros de piedra. Hoy, sin embargo, para quien conoció ‘otra isla’, la visión cenital empieza a ser preocupante. La ciudad, los pueblos y las urbanizaciones crecen como manchas de aceite y tienden a crear la conurbación aberrante a la que han llegado lugares que en su momento también fueron paraísos mediterráneos. Es el caso de Malta, una isla más pequeña que Ibiza que hoy supera los 500.000 habitantes.

¿Queremos ir a donde parece que vamos, o vamos a ciegas, nadie sabe hacia dónde? Los datos demográficos que tenemos no son para tirar cohetes. En Ibiza se urbanizan cada año casi un millón de metros cuadrados de tierras que habían sido agrícolas o forestales. Estamos creando una plataforma de cemento que devora más y más hectáreas. ¿Es nuestro objetivo crear una isla-ciudad? Y lo peor de ello es que, en muchos casos, la construcción que se hace es de mera especulación. Puto negocio. Un crecimiento que no se corresponde con las necesidades de población que tiene la isla, a la que, sin embargo, paradójicamente, no pueden venir los profesionales que necesitamos porque no encuentran viviendas.

Y no porque no las haya. Es que sus precios son estratosféricos. En la gestión del territorio merecemos un cero patatero. Seguimos obsesionados por crecer más y más. Nos van los números, las sumas y las multiplicaciones. Año tras año, contabilizamos el número de turistas que llegan, las operaciones que registra el aeropuerto y los cruceros que nos visita. El ‘nosotros queremos más’ parece ya cosa de nuestro ADN. Aunque no el de todos. No, por supuesto, el del ciudadano de a pie.