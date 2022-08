Varias veces a la semana recibimos en el correo del Diario de Ibiza fotos de cacas. No se trata de un error ni de una opinión gráfica (para eso ya están las redes sociales) ni de una amenaza velada. Los lectores envían fotos de cacas para publicar en la sección que está debajo de este artículo, ‘El Álbum’, y denunciar así la situación en la que se encuentran las calles, aceras, parques... y no digamos los descampados, en muchos puntos de la isla. Si las publicáramos todas esta sería la página de las cacas, porque casi cada día saldría la foto de una, y no es cuestión de militar en la escatología. Yo he hecho un estudio de campo esta misma mañana. En el trayecto entre el portal de mi casa y el sitio donde había aparcado el coche, en Sant Antoni, he contado 22 cacas, y entre el aparcamiento disuasorio y la puerta des Diari otra veintena. El problema puede ser el incivismo de algunos propietarios de perros, que en muchos casos no recogen los excrementos de sus mejores amigos, pero la responsabilidad última es de los ayuntamientos, porque allí donde hay basura, mierda, la gente no se molesta en recoger más basura y más mierda y el círculo fecal nunca se cierra.