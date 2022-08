Llevo 30 años en Ibiza, más de la mitad de mi vida, y el día en que no pueda seguir pagando el alquiler me iré con las cuatro cosas mal contadas que me importan a otra parte, porque aquí los precios de la vivienda la han convertido en un lujo para sueldos de narco. Pero no pienso justificar por eso la aberración de las caravanas en espacios naturales con sus basuras y sus aguas residuales, con sus camping gas y el peligro siempre latente de un incendio, con sus perros sueltos y sus daños a la flora y fauna protegidas. Yo nunca lo haría porque no valgo más que el bosque y me parece una falta de respeto hacia la isla y su medio ambiente las excusas que se están esgrimiendo para defender las acampadas en ses Salines, Cala d’Hort, Comte, Benirràs... Si un pinar se quema me va a importar un bledo que el responsable sea un trabajador que cocina rodeado de maleza, un turista ‘verde’ que quiere «estar en contacto con la naturaleza» o un «imbécil prepotente» que se ha montado la fiesta allí. Cuando ellos se vuelvan con sus ahorros o sus ‘stories’ a casa a mí me quedará la ceniza. Y tampoco me sirve el pueril argumento de que «los yates contaminan más» que esgrimen algunos como pretexto para sus chanchullos. Toda la mierda suma y este verano en la Ibiza de «haz lo que te dé la gana» volvemos a andar muy sobrados de ella. Pero no voy a pedir cuentas a quienes alquilan autocaravanas ni a sus clientes, sino a los que tienen la obligación de velar por el patrimonio natural de la isla y tan poco lo hacen. Govern, Consell y ayuntamientos. A menudo, «tres monos sabios» en esto.