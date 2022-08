El ejemplo de tres jóvenes

Unos amigos me comentan un caso de malos tratos en la calle Pere Francès, uno de los muchos que se producen en Eivissa cada día. Un energúmeno agredía a su pareja en la terraza, ante la mirada de todos. Una y otra vez. La gente le increpó y la mujer pudo escapar. Unas jóvenes que viven en la misma calle se ofrecieron a acogerla y protegerla cuando el descerebrado bajó a buscarla. La Policía llegó de inmediato y se lo llevó esposado. Esperemos que la Justicia dé buena cuenta de él por su cobarde agresión. De este caso (del que no se informó desde la Policía) se puede extraer algo positivo. Primero la reacción de los vecinos, reprochándole a ese animal su comportamiento y alertando a la Policía. Pero sobre todo la actuación de las tres chicas que protegieron a la víctima. Mis amigos, buena gente donde la haya, me relatan que son jóvenes, que probablemente no hayan superado la añorada barrera de la veintena. Que tres adolescentes reaccionen con tanto sentido común y valentía, que se enfrenten a un agresor pese a su violenta actitud y, al parecer, importante envergadura, es un rayo de esperanza, un pequeño haz de luz en la oscuridad que viven tantas mujeres. Gracias por vuestra implicación. Ojalá cunda el ejemplo.