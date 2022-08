El cuento de Gabi

Cuando vi a Gabi en un cumpleaños en diciembre del año pasado la felicité por su embarazo. Me respondió que ya no estaba embarazada. «Lo siento», le dije, y no hablamos más. Después me enteré de que había escrito un cuento sobre el duelo perinatal contado desde la visión de sus dos hijos bajo el título ‘Siempre 5’ y conocí su historia. Todos tenemos en la mente la imagen de cómo debe ser un embarazo y que no puede haber otro final que no sea feliz. Pero hay bebés que nacen sin vida o fallecen al poco de nacer. Nunca imaginas que pueda pasar algo así, porque es algo de lo que no se habla mucho. Pero cuando vives esa tragedia y comienzas a hablar con otras mujeres descubres que no estás sola, que otras madres han pasado por lo mismo. Cada historia es distinta, con circunstancias diferentes pero con un nexo común: el dolor de una madre ante la pérdida de un hijo. Precisamente, en Ibiza existe un grupo de madres que se reúnen para hablar de esos hijos que hoy no pueden abrazar. Se llama Tribu de Estrellas y se reúnen el último miércoles de mes, a las cinco y media de la tarde, en el centro cultural de Puig d’en Valls. Gracias, Tribu de Estrellas, por dar visibilidad a esas niñas como Ayla, Oiana o Jara que hoy son estrellas en nuestro firmamento.