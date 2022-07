Una ley en defensa de la geodiversidad

La protección a la geodiversidad ha sido uno de los campos más olvidados en las luchas por conservar nuestro entorno. Pese a la creciente preocupación de nuestra sociedad por cuidar nuestro entorno y el disfrute de nuestro patrimonio natural, se ha tendido a luchar y legislar más en favor de lo vivo que lo inerte. No obstante, nuestro entorno geológico constituye la base de la biodiversidad y condiciona el desarrollo de nuestras islas.

El Informe sobre el estado del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en España a 2020 del Ministerio para la Transición Ecológica ha estimado que más del 40% del patrimonio geológico está directamente amenazado y es muy vulnerable a los impactos del Cambio Climático. El Informe, particularmente, urge a garantizar la conservación eficaz del patrimonio de tipo paleontológico.

Los lugares de interés geológico no sólo tienen valores intrínsecos (estratigráficos, paleontológicos, geomorfológicos, hidrogeológicos, etc.), sino que además, en sí mismos o en unión otros elementos, conforman y configuran paisajes que no hacen sino reafirmar la necesidad de su protección. Teniendo en cuenta que se trata de un recurso no renovable, su destrucción significaría una pérdida del registro histórico de nuestro planeta, de ahí la importancia de protegerlo y de darlo a conocer.

En Baleares, pese a que ya queda lejos la aprobación de la Ley estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad que obligaba a los poderes públicos a velar por su protección, aún no se había inventariado los múltiples Lugares de Interés Geológico que hay en nuestras islas y, por tanto, tampoco establecer planes y medidas para su protección.

Desde Esquerra Unida y Unidas Podemos, en colaboración con Més per Mallorca y con el impulso de expertos geólogos como el compañero Alfredo Barón, hemos presentado una proposición de ley para la protección del patrimonio geológico de nuestras islas. Una ley que crea la Red Balear de Lugares de Interés Geológico y que establece medidas de sensibilización, divulgación y protección de estos tesoros de nuestro entorno.

Con esta propuesta incluimos el patrimonio geológico dentro de las políticas activas de conservación y de puesta en valor. Con su implementación y desarrollo, lugares como la Cova de Can Marçà, Punta d’en Valls, sa Foradada, las minas de s’Argentera, entre otros muchos contarían con una mayor protección. Supondría un pequeño hito y un paso más en la defensa de nuestro patrimonio natural.