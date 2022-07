Hernanz hace recapacitar a Sánchez

En cuanto soltó Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en el hemiciclo que habría gratis total en los viajes de Cercanías, Rodalies y media distancia de Renfe, la diputada socialista e ibicenca Sofía Hernanz, que estaba sentada justo detrás, saltó como un resorte desde su puesto de secretaria segunda de la Mesa del Congreso, le dio una colleja y le gritó, bien alto y claro: «Pedroooo, no fastidies, ¿y los ibicencos? Que en Ibiza no hay tren, tío. O sea, te invito allí y te presento hasta a mi peluquera y luego me haces esta trastada. ¿Pero qué dirán mis votantes, calamidad?». Hernanz una vez más defendiendo los intereses de sus paisanos hasta el límite de poner en peligro su carrera política, dejándose la piel por nosotros, siempre al pie del cañón, pitiusa hasta la médula. Sánchez, perplejo (y dolorido por la colleja), se percató del error y rectificó de inmediato. «Menos mal -dijo ante la cámara- que estás aquí, estimada Sofía, para corregirme. Tienes razón. No podemos discriminar a los ibicencos y las ibicencas, a los formenterenses y las formenterensas: también se beneficiarán de bonificaciones del 100% de sus viajes en barco, avión y globo aeroestático, y un vale para un bocata de calamares en la calle Postas». Qué momento, qué gozo, qué alborozo. Las Pitiusas otra vez escuchadas, de nuevo gracias a sus políticos.