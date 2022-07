La formació professional com a eina de sostenibilitat

Als darrers mesos anam comprovant com el mercat laboral a les Illes Balears ha passat a una situació de quasi plena ocupació. Vivim un moment de recuperació econòmica en l’àmbit estatal però, de forma molt particular, a Ibiza. Aquesta situació comporta la manca de personal i la necessitat d’atreure’n d’altres indrets amb el que això implica pel que fa a la fidelització, el coneixement de l’entorn i els problemes derivats per la manca d’habitatge per a un nombre major de treballadors que cada vegada necessitem.

El model econòmic actual ha generat un model de mercat laboral basat en l’ús intensiu de mà d’obra, amb baixa o no reconeguda qualificació i una manca d’interès per contractar i reconèixer, amb forma de salaris, als professionals formats i ben qualificats. Ara bé, si volem canviar el model econòmic i, perquè no, el turístic cap a un model més sostenible, més ecològic i més just hem de començar per anar canviant el model laboral, incorporant i fidelitzant una mà d’obra especialitzada, qualificada i formada que faciliti poder oferir un producte turístic de qualitat, de serveis especialitzats i basat en la qualitat i no en la quantitat.

S’han de donar les passes per avançar cap a aquest model i, per això, des de la legislatura passada, amb el president Vicent Torres al capdavant del Consell Insular, es va impulsar la creació d’un centre de formació especialitzat en serveis hostalers i turístics per donar resposta a les necessitats del sector d’Ibiza i, alhora, facilitar la possibilitat de millorar l’oferta formativa per a tothom amb la creació d’un centre integrat de formació professional especialitzat en serveis hostalers i turístics.

La nova llei de Formació Professional, aprovada pel Govern de l’Estat, fa gairebé tres mesos, obre la porta a un canvi de la formació professional i a una integració de les branques ocupacional i reglada que teníem fins ara. Una integració mitjançant una acreditació constant dels coneixements adquirits i que permet que tothom pugui anar conformant la seva carrera professional i pugui obtenir un reconeixement dels seus coneixements, les seves capacitats i les competències adquirides que li serveixin per millorar.

Ara bé, si volem que les i els treballadors facin un esforç de capacitació i formació, hem de ser conscients que se’ls ho ha de reconèixer i se’ls ha de compensar de forma adient. Aquí entren en joc els ocupadors. Són els empresaris que han de valorar i reconèixer de forma adient la formació adquirida i anar consolidant la idea de «carrera professional». Tothom ha de ser capaç de veure que la formació té un reconeixement i comporta una millora del servei que ofereixen. Hem de ser capaços de fer entendre a tothom que si hi ha relació entre formació i capacitació, això permet un reconeixement, i alhora, una fidelització dels treballadors, cosa que reduiria la mancança que a hores d’ara sofreixen les empreses i evitaríem la fuita de mà d’obra formada cap a altres indrets on estigui més ben reconeguda i amb majors salaris.

A més, la nova llei d’FP aprovada darrerament, incorpora la formació dual a gairebé tota la formació professional, aquest aspecte permet la incorporació de persones en formació a les empreses per fer el procés de formació pràctica amb aspectes concrets i en situacions reals mentre estan fent la seva formació teòrica. Amb aquesta formació dual, es permet una millor formació dels i de les treballadores, mentre que les empreses hi participen d’acord amb les seves necessitats i per donar solució a allò que necessiten. Per tant, amb aquesta fase dual s’obre la porta a una millor i major possibilitat de contractació, però també de fidelització i consolidació de plantilles.

També hem de tenir en compte l’acreditació permanent de la formació contínua dels i de les treballadores. Amb els canvis tecnològics i d’organització recents, moltes empreses i negocis s’han hagut de «reinventar» i adaptar-se a les noves demandes, a les noves necessitats. Això ha comportat que els i les treballadores de moltes empreses s’hagin hagut de requalificar o actualitzar les seves competències i coneixements. Amb la nova llei de l’FP es facilita una acreditació continuada de la formació amb l’assoliment de noves certificacions i titulacions. Això genera una millor expectativa de futur per a tothom i fa més fàcil que hi hagi un major interès per la requalificació, cosa que repercuteix positivament en el sistema productiu, econòmic i social.

Per anar acabant, dir que ara tenim una necessitat important de mà d’obra a Ibiza, però també disposem de les eines i les infraestructures necessàries per poder formar professionalment als i les eivissenques. Per tant, hem de posar-mos com a objectiu desenvolupar aquest sistema de formació professional potent i adequat a les necessitats de l’illa, i també generar un reconeixement social, econòmic i laboral de la formació professional que ens permeti arribar a un sistema econòmic sostenible, de qualitat i just.